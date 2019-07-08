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"Предприятия живут впроголодь": Вице-премьер Борисов обрушился на российские банки
08 июля 2019, 21:09 • 49 • Политика
Вице-премьер Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам. Правительство предлагает списать треть кредитов ОПК. "Промышленный сектор живет впроголодь, обслуживая финансовые институты, которые ничего не производят", - негодует вице-премьер.
Предприятия Оборонно-промышленного комплекса России живут впроголодь из-за огромных ставок по банковским кредитам. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс России на форуме-выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге.
По его словам, сумма задолженности предприятий ОПК перед банками сейчас составляет порядка 2 или 2,2 триллиона рублей. При нынешних процентных ставках по кредитам только на выплату процентов предприятиям приходится тратить 200 миллиардов рублей. То есть на выплату процентов уходит вся прибыль предприятий.
В этой связи вице-премьер обратился к президенту России Владимиру Путину с предложениями провести расчистку кредитного портфеля ОПК. В качестве одного из возможных путей выхода из сложившегося положения предложено списать примерно треть имеющегося долга.
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