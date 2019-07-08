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"Предприятия живут впроголодь": Вице-премьер Борисов обрушился на российские банки

08 июля 2019, 21:09  •  49 • Политика
Вице-премьер Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам. Правительство предлагает списать треть кредитов ОПК. "Промышленный сектор живет впроголодь, обслуживая финансовые институты, которые ничего не производят", - негодует вице-премьер.
Предприятия Оборонно-промышленного комплекса России живут впроголодь из-за огромных ставок по банковским кредитам. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс России на форуме-выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге.
По его словам, сумма задолженности предприятий ОПК перед банками сейчас составляет порядка 2 или 2,2 триллиона рублей. При нынешних процентных ставках по кредитам только на выплату процентов предприятиям приходится тратить 200 миллиардов рублей. То есть на выплату процентов уходит вся прибыль предприятий.
"Промышленный сектор, который производит продукцию, живет впроголодь, обслуживая финансовые институты. Финансовые институты, которые ничего не производят", - высказал своё недовольство Юрий Борисов.
В этой связи вице-премьер обратился к президенту России Владимиру Путину с предложениями провести расчистку кредитного портфеля ОПК. В качестве одного из возможных путей выхода из сложившегося положения предложено списать примерно треть имеющегося долга.

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