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"Предпочитаю Россию и Владимира Путина": Задержанный в Париже Депардье сделал признание

31 августа 2020, 17:35  •  185 • В мире
Задержанный в Париже за пьяную езду на скутере актёр Жерар Депардье признался составлявшим протокол полицейским, что он больше не хочет жить во Франции, а предпочитает "Россию и Владимира Путина".
Сегодня стало известно о задержании французского актёра Жерара Депардье во Франции. Полицейские заподозрили, что артист ехал пьяным за рулём скутера - он выехал за ограничительную линию и проехал на красный сигнал светофора, пишет журнал Point со ссылкой на полицию.
Тест на алкоголь подтвердил подозрения стражей порядка - он показал 0,40 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Депардье признался полицейским, что перед тем как сесть за руль, он выпил пару бутылок пива.
Вначале, как отмечает издание актёра хотели отпустить, но начальство комиссариата всё-таки решило составить протокол и задержать скутер Депардье. Его самого позже забрали из полицейского участка друзья. При этом на прощание актёр заявил, что больше "не хочет быть французом и предпочитает Россию и Владимира Путина", пишет журнал.

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