"Предпочитает "мир войне"? Похоже на риторику": Решится ли Трамп атаковать Турцию

США и Турция

Американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп готов к военным действиям в отношении Турции. Однако, пояснил он, пока Вашингтон предпочитает мир войне, а потому будут использоваться экономические и дипломатические средства.

В своем интервью телеканалу CNBC госсекретарь, который ранее вместе с вице-президентом Майклом Пенсом на прошлой неделе договорились с Эрдоганом о 120-часовом буфере для отвода курдских сил из зоны военной операции Турции на севере Сирии, указал, что на военные меры США решатся лишь в крайнем случае.

При этом глава американской дипломатии не раскрыл, какие действия со стороны Турции могут вынудить Соединенные Штаты использовать силу. Он отметил, что не хотел бы говорить на этот счет, поскольку не желает "лезть вперед президента с решением о целесообразности применения военной мощи Америки".

Впрочем, о своем мнении он намекнул, подчеркнув, что дипломатические средства урегулирования конфликта Турции и курдов предпочтительнее. "Мы предпочитаем мир войне", - уверял Помпео журналистов.

На фоне подобных заявлений интересно то, что ранее Трамп пригрозил Турции пошлинами и санкциями в случае "неприемлемого поведения" с ее стороны.

Просто слова

Впрочем, как полагает российский сенатор Алексей Пушков, думается, что угрозы Вашингтона не что иное, как риторика.

Еще не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО, подчеркнул он на странице в Twitter. "Похоже на риторику", - указал он, усомнившись, что США удастся устрашить турецкое руководство.

Турция и Россия

Россия с самого начала турецкой операции на севере САР призывала Турцию избегать действий, способных нанести ущерб сирийскому урегулированию.

"Мы это неоднократно подчеркивали, чтобы сейчас никакими акциями, никакими шагами не нанести ущерба урегулированию сирийского кризиса и продвижению политического процесса", - ранее обращал внимание на это помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Кроме того, во вторник, 22 октября, президент России Владимир Путин в Сочи проведет очередные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Отметим, что турецкий лидер вызвался приехать в Россию после телефонной беседы с Путиным несколькими днями ранее.

В Кремле указали, что два лидера продолжат обсуждение ситуации на севере Сирии в контексте военной операции, проводимой там турецкой армией.

Очередной личный контакт двух лидеров станет уже восьмым с начала года, напоминает ТАСС.

"Предполагается продолжить обсуждение ситуации в Сирии, естественно, прежде всего в контексте проводимой турецкими вооруженными силами военной операции в Заевфратье", - уточнил помощник российского лидера Юрий Ушаков.