"Предотвратить гонку вооружений": Трамп готов использовать идею Путина о "ядерной пятёрке"

Ранее, напомним, президент России Владимир Путин высказал идею провести саммит лидеров стран "ядерной пятёрки" (кроме России, туда входят Китай, США, Франция и Великобритания). К слову, в Париже и Пекине инициативу российского лидера поддержали, а вот с Лондоном и Вашингтоном пока была тишина.

Но, судя по всему, президент США Дональд Трамп всё же готов использовать идею Путина о саммите "ядерной пятёрки". О готовности американского лидера к подобной встрече сообщил Reuters некий высокопоставленный чиновник, чьё имя не называется.

В частности, собеседник агентства отмечает, что глава Белого дома желает использовать эту встречу для того, чтобы "ввести Россию и Китай в международную систему контроля над вооружениями и предотвратить дорогостоящую гонку вооружений".

Впрочем, саммит глава Белого дома явно намерен обернуть в свою пользу. По уверениям чиновника, "президент (США Дональд Трамп. - Ред.) ясно дал понять, что готов в любой момент встретиться с любым мировым лидером для продвижения интересов национальной безопасности США".

Собеседник агентства также подчеркнул, что и Москва, и Пекин, и Вашингтон "обязаны снизить риск и участвовать в контроле над вооружениями". По его мнению, если подобного не делать, то это "будет безответственно".