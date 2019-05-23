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"Предотвратила ливийский сценарий": Сенатор Пушков осадил американца, заявившего о негативной роли РФ в Сирии
23 мая 2019, 07:09 • 59 • Политика
Сенатор Алексей Пушков осадил американского спецпредставителя по Сирии Джеймса Джеффри, заявившего о негативной роли РФ в Сирии. Российский политик с негодованием оценил слова американца о том, что Москва усугубляла сирийский конфликт: "Не усугубила, а предотвратила ливийский сценарий".
Напомним: Джеффри высказался по поводу якобы имевшего место нагнетания конфликта в Сирии Россией на слушаниях в Палате представителей Конгресса США. Он заявил, что Москва теперь так же, как и США, заинтересована в разрешении ситуации. Тогда как раньше будто бы лишь нагнетала конфликт.
Именно по этой причине якобы отправился в Россию госсекретарь США Майк Помпео. Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным он обсуждал пути выхода из сирийского кризиса.
Сенатор Пушков, однако, счел заявления американца абсурдными. "Не усугубила, а предотвратила ливийский сценарий и приход к власти ИГ и ан-Нусры, которых США использовали против Асада. Иначе они бы сейчас сидели в Дамаске", - написал он в своем Твиттере (напомним, упомянутые ИГ и Джебхад ан-Нусра запрещены в РФ и являются террористическими организациями).
"Чем больше конфликтов, тем крепче доллар", "У американских политиков нет ни стыда, ни совести", - поддержали политика комментаторы.
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