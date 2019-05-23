"Предотвратила ливийский сценарий": Сенатор Пушков осадил американца, заявившего о негативной роли РФ в Сирии

Напомним: Джеффри высказался по поводу якобы имевшего место нагнетания конфликта в Сирии Россией на слушаниях в Палате представителей Конгресса США. Он заявил, что Москва теперь так же, как и США, заинтересована в разрешении ситуации. Тогда как раньше будто бы лишь нагнетала конфликт.

Именно по этой причине якобы отправился в Россию госсекретарь США Майк Помпео. Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным он обсуждал пути выхода из сирийского кризиса.

Сенатор Пушков, однако, счел заявления американца абсурдными. "Не усугубила, а предотвратила ливийский сценарий и приход к власти ИГ и ан-Нусры, которых США использовали против Асада. Иначе они бы сейчас сидели в Дамаске", - написал он в своем Твиттере (напомним, упомянутые ИГ и Джебхад ан-Нусра запрещены в РФ и являются террористическими организациями).

"Чем больше конфликтов, тем крепче доллар", "У американских политиков нет ни стыда, ни совести", - поддержали политика комментаторы.