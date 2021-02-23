"Предосудительно и беспрецедентно": Додон обвинил Санду в нарушении конституции Молдавии

Экс-президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон обвинил действующего президента Молдавии Майю Санту в нарушении конституции Молдавии. Скандал разгорелся из-за повторного выдвижения Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра. "Предосудительно и беспрецедентно", - охарактеризовал ситуацию Додон.

23 февраля состоялось заседание Конституционного суда Модавии, на котором решение президента Майи Санду было признано незаконным. Речь идёт о повторном выдвижении на пост премьера бывшего министра финансов Натальи Гаврилицы. Председатель КС Домника Маноле заявила, что для подбора нового кандидата парламентские фракции обязаны возобновить консультации с президентом Молдавии.

Игорь Додон назвал решение суда тревожным, так как оно явно демонстрирует ошибки Майи Санду.

"Президент после двух месяцев пребывания в должности уже совершил два серьёзных нарушения Конституции, что является предосудительным и беспрецедентным положением в истории страны", - отметил политик.

Он отметил, что не удовлетворён решением КС Молдавии, так как от него никто ничего не выиграл. С другой стороны, оно должно "остановить конституционное отступление президента". Додон выдвинул и ещё одно обвинение в адрес своего политического противника. По его мнению, Санду действует по двойным стандартам.

Додон объяснил, что президент его страны пытается отменить роль парламента в парламентской республике, а также быть на первых ролях в принятии решений. Чтобы исправить ситуацию, Санду должна выдвинуть на пост премьера Марианну Дурлештяну, которую Додон и его однопартийцы называют законным кандидатом на эту должность. Тем более, что Дурлештяну поддержало парламентское большинство.