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"Предосудительно и беспрецедентно": Додон обвинил Санду в нарушении конституции Молдавии

23 февраля 2021, 20:50  •  152 • Политика
Экс-президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон обвинил действующего президента Молдавии Майю Санту в нарушении конституции Молдавии. Скандал разгорелся из-за повторного выдвижения Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра. "Предосудительно и беспрецедентно", - охарактеризовал ситуацию Додон.
23 февраля состоялось заседание Конституционного суда Модавии, на котором решение президента Майи Санду было признано незаконным. Речь идёт о повторном выдвижении на пост премьера бывшего министра финансов Натальи Гаврилицы. Председатель КС Домника Маноле заявила, что для подбора нового кандидата парламентские фракции обязаны возобновить консультации с президентом Молдавии.
Игорь Додон назвал решение суда тревожным, так как оно явно демонстрирует ошибки Майи Санду.
"Президент после двух месяцев пребывания в должности уже совершил два серьёзных нарушения Конституции, что является предосудительным и беспрецедентным положением в истории страны", - отметил политик.
Он отметил, что не удовлетворён решением КС Молдавии, так как от него никто ничего не выиграл. С другой стороны, оно должно "остановить конституционное отступление президента". Додон выдвинул и ещё одно обвинение в адрес своего политического противника. По его мнению, Санду действует по двойным стандартам.
Додон объяснил, что президент его страны пытается отменить роль парламента в парламентской республике, а также быть на первых ролях в принятии решений. Чтобы исправить ситуацию, Санду должна выдвинуть на пост премьера Марианну Дурлештяну, которую Додон и его однопартийцы называют законным кандидатом на эту должность. Тем более, что Дурлештяну поддержало парламентское большинство.

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