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"Предостережение или призыв к беспорядкам?": Зарубежным послам зададут в Совфеде "неудобные вопросы"

12 августа 2019, 09:54  •  120 • Политика
Послов стран, диппредставительства которых разместили на своих сайтах подробные сообщения о митингах в Москве, предполагается пригласить в Совет Федерации на заседание комиссии по защите госсуверенитета. "Непонятно, что это было – предостережение своим гражданам или призыв к беспорядкам", - заявили в Совфеде.
По словам члена комиссии Людмилы Боковой, сообщения с точным и подробным описанием маршрутов, по которым собирались пройти участники акций, опубликованы на многих посольских сайтах. Такие действия вполне можно расценивать как вмешательство во внутренние дела России, в частности в избирательный процесс, считает сенатор.
"Мы хотели бы обсудить эту ситуацию с послами этих стран, в частности США", — заявила Бокова в беседе с РИА Новости.
Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила немецкую газету Deutsche Welle в агитации за митинг оппозиции в столице, указав на то, что на сайте русскоязычной службы издания появлялись сообщения "Москва, выходи".
Такое заявление дипломат сделала в прямом эфире на радио. "Как можно это отрицать?" - сказала Захарова, добавив, что все скриншоты у нее есть.
Она подтвердила, что от издания было получено письмо, что их журналист был задержан во время митинга в столице 27 июля. И добавила, что обычно в таких случаях сразу связываются с МВД. Но тут ничего выяснять не стали, поскольку, как отметила Захарова, DW занимался агитацией. А в этом случае, как подчеркнула дипломат, журналистов расценивают уже не по привязке к профессии, а "как участников акции".
"Куда должна выйти Москва? - задает резонный вопрос Захарова, комментируя призыв издания. - Конечно, речь шла о том, что люди должны выйти на эти акции".

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