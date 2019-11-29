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"Предостережение для любителей сырого мяса": Врачи сделали 700 находок в организме китайца - СМИ

29 ноября 2019, 12:54  •  83 • В мире
Врачи предостерегли всех любителей сырого мяса, рассказав о грустном примере китайского пациента. Мужчина не прожарил свинину, вскоре он стал жаловаться на судороги и обмороки. На МРТ в его мозге и лёгких обнаружили около 700 ленточных червей.
Китайский пациент чуть не стал жертвой любви к недостаточно прожаренному, почти сырому мясу. Мужчина съел горячее блюдо из свинины, а уже вскоре почувствовал недомогание. У китайца из города Ханчжоу появились судороги и частые головные боли. Мужчина не стал затягивать и обратился к врачам, передаёт "РЕН ТВ" со ссылкой на Daily Mail.
Врачи связали недомогание и употребление в пищу почти сырого мяса. Медики назначили 43-летнему мужчине МРТ головного мозга. Во время обследования сделали удивительную находку. В мозге и лёгких пациента обнаружили около 700 ленточных червей. Медики считают, что больной заразился, когда ел сырое мясо с личинками свиного цепня. В результате из желудка они попали в кровь, а потом и в мозг.
Вылечить мужчину удалось, назначив ему препараты от паразитов.

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