"Предостережение для любителей сырого мяса": Врачи сделали 700 находок в организме китайца - СМИ

Китайский пациент чуть не стал жертвой любви к недостаточно прожаренному, почти сырому мясу. Мужчина съел горячее блюдо из свинины, а уже вскоре почувствовал недомогание. У китайца из города Ханчжоу появились судороги и частые головные боли. Мужчина не стал затягивать и обратился к врачам, передаёт "РЕН ТВ" со ссылкой на Daily Mail.

Врачи связали недомогание и употребление в пищу почти сырого мяса. Медики назначили 43-летнему мужчине МРТ головного мозга. Во время обследования сделали удивительную находку. В мозге и лёгких пациента обнаружили около 700 ленточных червей. Медики считают, что больной заразился, когда ел сырое мясо с личинками свиного цепня. В результате из желудка они попали в кровь, а потом и в мозг.

Вылечить мужчину удалось, назначив ему препараты от паразитов.