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"Предоставить полный доступ в Крым": Украина устроила представление в ООН
12 марта 2021, 22:10 • 63 • Украина
Украина устроила представление в Совете Безопасности ООН, заседание которого считается неформальным. "Предоставить полный доступ в Крым", - потребовал представитель Киева.
Идея собрать неформальное заседание принадлежит Эстонии. Участвовать в нём пригласили Францию, Великобританию, Норвегию, США, Грузию, Германию, Турцию, Литву и ряд других стран. Разумеется, позвали и Украину.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что крымчанам не дали сказать и слова. Почему им закрывают рот, Эстония не объяснила.
"Мы призываем оккупирующую державу предоставить полный доступ в Крым", - произнёс министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Он считает, что Россия должна занять "неполитизированную позицию", а также напомнил о международном, в том числе и международном гуманитарном, праве.
При этом Россия никогда не закрывала международным организациям доступ в Крым. И Москва, и крымские власти много раз заявляли, что готовы принять любую делегацию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчёркивала, что в Крым могут приехать представители каких угодно международных контрольных механизмов в области прав человека.
Во время совещания украинский министр как обычно выдвинул безосновательные обвинения в адрес России. В частности, он сообщил международному сообществу о якобы происходящих в Крыму разграблении объектов ЮНЕСКО и варварском обращении с ними. Доказательств своих слов Кулеба не представил.
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