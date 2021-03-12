"Предоставить полный доступ в Крым": Украина устроила представление в ООН

Украина устроила представление в Совете Безопасности ООН, заседание которого считается неформальным. "Предоставить полный доступ в Крым", - потребовал представитель Киева.Идея собрать неформальное заседание принадлежит Эстонии. Участвовать в нём пригласили Францию, Великобританию, Норвегию, США, Грузию, Германию, Турцию, Литву и ряд других стран. Разумеется, позвали и Украину.Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что крымчанам не дали сказать и слова. Почему им закрывают рот, Эстония не объяснила."Мы призываем оккупирующую державу предоставить полный доступ в Крым", - произнёс министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Он считает, что Россия должна занять "неполитизированную позицию", а также напомнил о международном, в том числе и международном гуманитарном, праве.При этом Россия никогда не закрывала международным организациям доступ в Крым. И Москва, и крымские власти много раз заявляли, что готовы принять любую делегацию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчёркивала, что в Крым могут приехать представители каких угодно международных контрольных механизмов в области прав человека.Во время совещания украинский министр как обычно выдвинул безосновательные обвинения в адрес России. В частности, он сообщил международному сообществу о якобы происходящих в Крыму разграблении объектов ЮНЕСКО и варварском обращении с ними. Доказательств своих слов Кулеба не представил.