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"Предложили поверить "на слово": Что скрывает Германия в деле об "отравлении" Навального

19 января 2021, 00:45  •  38 • Политика
Германия не провела более 15 следственных действий, о которых просила Россия по инциденту с Навальным, сообщила Генпрокуратура. Германия не предоставила России результатов токсикологических экспертиз обследования Навального, предложив верить в отравление "на слово", - говорится в заявлении ведомства.
Минюст Германии ответил лишь на 2 запроса России из 15. При этом эти ответы были малоинформативны и не содержали ответов на поставленные вопросы, говорится в заявлении Генпрокуратуры России.
Речь идёт о запросах, связанных с результатами токсикологических экспертиз обследования Навального и другой фактической информацией. Вместо этого России были переданы лишь результаты допросов Навального и его жены.
В российских запросах были изложены просьбы о проведении более 15 процессуальных действий, из них, исходя из содержания материалов, фактически исполнены только два: проведены опросы Навального и его жены,
- цитирует ТАСС сообщение Генпрокуратуры России.
Добавляется, что Германия подошла к запросам российской стороны исключительно формально и фактически не предоставив ничего, что могло бы пролить свет на ситуацию с Навальным. Генпрокуратура усматривает в этом намерение скрыть истинные обстоятельства случившегося с российским оппозиционером, чтобы Запад имел возможность и дальше голословно обвинять Россию.
Германия не предоставила России результатов токсикологических экспертиз обследования Навального, предложив верить в отравление "на слово",
- подчёркивается в заявлении.

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