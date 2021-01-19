"Предложили поверить "на слово": Что скрывает Германия в деле об "отравлении" Навального

Минюст Германии ответил лишь на 2 запроса России из 15. При этом эти ответы были малоинформативны и не содержали ответов на поставленные вопросы, говорится в заявлении Генпрокуратуры России.

Речь идёт о запросах, связанных с результатами токсикологических экспертиз обследования Навального и другой фактической информацией. Вместо этого России были переданы лишь результаты допросов Навального и его жены.

В российских запросах были изложены просьбы о проведении более 15 процессуальных действий, из них, исходя из содержания материалов, фактически исполнены только два: проведены опросы Навального и его жены,

- цитирует ТАСС сообщение Генпрокуратуры России.

Добавляется, что Германия подошла к запросам российской стороны исключительно формально и фактически не предоставив ничего, что могло бы пролить свет на ситуацию с Навальным. Генпрокуратура усматривает в этом намерение скрыть истинные обстоятельства случившегося с российским оппозиционером, чтобы Запад имел возможность и дальше голословно обвинять Россию.

Германия не предоставила России результатов токсикологических экспертиз обследования Навального, предложив верить в отравление "на слово",

- подчёркивается в заявлении.