|
"Предложил взрывать российские поезда": Суд приговорил к шести годам колонии экс-министра обороны Украины
22 февраля 2020, 01:39 • 20 • Политика
Суд в Москве заочно приговорил к шести годам колонии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко. Политик обвинялся по статье "Публичные призывы к террористической деятельности". Ранее в эфире ТВ Гриценко предложил взрывать российские поезда с боевой техникой.
Обвинительный приговор вынес 21 февраля Второй западный окружной военный суд. По окончании срока в шесть лет Гриценко еще три года запрещается занимать государственные и муниципальные посты. Правда, в России.
Причиной уголовного разбирательства стали слова экс-министра. В 2014 и в 2017 годах он, уже лишившись поста, заявлял в телеэфирах, что русские должны нести потери в Донбассе, и предложил взрывать поезда.
В другой раз Гриценко разразился идеей взрывать машины в Москве или Таганроге, если в Киеве или Мариуполе взорвется хоть одно авто.
Прокурор просил для экс-политика девять лет лишения свободы, пишет РИА Новости. Рассмотрение дела проходило заочно, так как Гриценко находится на Украине и выдавать его не собираются.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
20
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 февраля 2020, 10:39
|
21 февраля 2020, 19:09
|
17 февраля 2020, 17:39
|
16 февраля 2020, 19:39
|
20 февраля 2020, 00:54
|
19 февраля 2020, 08:39
|
16 февраля 2020, 05:24