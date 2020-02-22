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"Предложил взрывать российские поезда": Суд приговорил к шести годам колонии экс-министра обороны Украины

22 февраля 2020, 01:39  •  20 • Политика
Суд в Москве заочно приговорил к шести годам колонии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко. Политик обвинялся по статье "Публичные призывы к террористической деятельности". Ранее в эфире ТВ Гриценко предложил взрывать российские поезда с боевой техникой.
Обвинительный приговор вынес 21 февраля Второй западный окружной военный суд. По окончании срока в шесть лет Гриценко еще три года запрещается занимать государственные и муниципальные посты. Правда, в России.
Причиной уголовного разбирательства стали слова экс-министра. В 2014 и в 2017 годах он, уже лишившись поста, заявлял в телеэфирах, что русские должны нести потери в Донбассе, и предложил взрывать поезда.
В другой раз Гриценко разразился идеей взрывать машины в Москве или Таганроге, если в Киеве или Мариуполе взорвется хоть одно авто.
Прокурор просил для экс-политика девять лет лишения свободы, пишет РИА Новости. Рассмотрение дела проходило заочно, так как Гриценко находится на Украине и выдавать его не собираются.

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