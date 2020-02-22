"Предложил взрывать российские поезда": Суд приговорил к шести годам колонии экс-министра обороны Украины

Обвинительный приговор вынес 21 февраля Второй западный окружной военный суд. По окончании срока в шесть лет Гриценко еще три года запрещается занимать государственные и муниципальные посты. Правда, в России.

Причиной уголовного разбирательства стали слова экс-министра. В 2014 и в 2017 годах он, уже лишившись поста, заявлял в телеэфирах, что русские должны нести потери в Донбассе, и предложил взрывать поезда.

В другой раз Гриценко разразился идеей взрывать машины в Москве или Таганроге, если в Киеве или Мариуполе взорвется хоть одно авто.

Прокурор просил для экс-политика девять лет лишения свободы, пишет РИА Новости. Рассмотрение дела проходило заочно, так как Гриценко находится на Украине и выдавать его не собираются.