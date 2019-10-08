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"Предложение, от которого невозможно отказаться": Керри показал "ядовитую" карикатуру на Трампа и Зеленского

08 октября 2019, 13:24  •  125 • В мире
Американский комик Джим Керри хорошо известен своим критическим отношением к президенту США. Поэтому он не упустил возможности "уколоть" Дональда Трампа, нарисовав довольно "ядовитую" карикатуру по поводу недавнего скандального телефонного разговора главы Белого дома и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
На рисунке, который актер разместил в своем микроблоге в Twitter, лукавый Трамп, склонившись к опечаленному Зеленскому, "цитирует" слова главного героя из культового фильма "Крестный отец", снятого по роману Марио Пьюзо:
"Когда-нибудь, и этот день может никогда не наступить, я попрошу тебя сделать мне одолжение. Но до тех пор прими этот подарок в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери".
Карикатуру Джим Керри сопроводил комментарием: "Отец-мошенник делает Зеленскому предложение, от которого невозможно отказаться".
Скриншот: Twitter/@JimCarrey
Напомним, после того как демократы в Конгрессе подняли скандал в связи с сообщениями о телефонном разговоре президентов США и Украины, Белый дом пошел на беспрецедентный шаг, опубликовав расшифровку этой беседы, из которой было понятно, что в разговоре Байден действительно упоминался, однако Трамп никаких условий Зеленскому не ставил.
Президент США попросил его выяснить обстоятельства увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего дело о коррупционном скандале вокруг газовой компании Burisma, в совет директоров которой входил сын Джона Байдена, бывшего вице-президента США.
К слову, хуже всего после этой публикации выглядел именно президент Украины, который явно не предполагал, что содержание телефонного разговора будет обнародовано.
В Палате представителей на фоне этой телефонной беседы была запущена процедура импичмента Трампа, о чем сообщила спикер Нэнси Пелоси, обвинившая президента США в предательстве и нарушении "целостности выборов". В палате демократы обладают большинством голосов.
Как сообщали Nation News, Сенат США, в котором большинство представляют республиканцы, не может отказаться рассматривать вопрос об импичменте Трампа в том случае, если нижняя палата, находящаяся под контролем демократов, проголосует за эту процедуру.

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