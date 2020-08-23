"Предлагают ползучее уничтожение русского языка": Лукашенко на корню обрубил надежды провокаторов

По словам Лукашенко, в Белоруссии нельзя создавать языковую проблему, вводя ползучее уничтожение русского языка в стране, как предлагают провокаторы, представляющиеся оппозиционерами.

Глава Белоруссии напомнил о том, что в стране разговаривают на белорусском, русском, польском, литовском, украинском. При этом оппоненты власти предлагают ползучее уничтожение русского языка, "мол, за неделю перейдём на белорусский", передаёт его слова "БелТА".

"Зачем? Пусть люди говорят на том языке, на котором они хотят. Так было всегда", - отрезал Лукашенко.

Ранее, выслушав доклад министра обороны республики Виктора Хренина о том, что сегодня происходит с протестными акциями в стране, а также о неспокойной ситуации у границ, президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение военным - и министру, и командующему Западным оперативным командованием - приложить все необходимые для защиты Белоруссии усилия. И в первую очередь для защиты Гродно.

"С принятием самых жёстких мер по защите территориальной целостности нашей страны", - подчеркнул при этом глава государства.

То есть провокаторам, раздувающим протесты в стране, теперь не стоит ждать пощады после того, как военные получили прямой приказ от главы государства. Церемониться с ними никто не будет.