"Предательство" Козаком Донбасса – большая игра Путина?

Автор:

Александр Гришин

К чему это я? Сейчас многие готовы подвергнуть критике замглавы администрации президента Дмитрия Козака, назначенного главным переговорщиком от России по Донбассу и вообще отвечающего за вопросы, связанные с отношениями РФ с Украиной. Негатив вызвал его ответ в интервью агентству ТАСС на вопрос о перспективах вхождения ЛДНР в состав Российской Федерации.

Относительно различного рода заявлений политических деятелей и общественных организаций о возможностях и перспективах вхождения Донбасса в Российскую Федерацию. Это мнение исключительно авторов этих заявлений. На государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались, – обстоятельно объяснил Дмитрий Николаевич и добавил, хотя мог бы ограничиться уже и прозвучавшим. – Мы не теряем надежду на мирное политическое урегулирование конфликта. Мы в этом кровно заинтересованы. Даже замороженный конфликт на юго-западных границах Российской Федерации абсолютно точно не нужен.

Вопрос был вполне закономерен, поскольку недавно сразу от нескольких человек, занимающихся политикой или пытающихся это делать, прозвучала идея (честно говоря, не в первый раз и не только от них) о грядущем вхождении республик в состав нашего государства. Но тут, конечно же, от наших диванных ура-патриотов понеслось в адрес Козака, что он чуть ли не предатель, что (в очередной раз) Путин "слил" и так далее.

Что же можно сказать этим гражданам, так любящим ставить телегу впереди лошади и перманентно наступать на грабли? Многое, но вот вопрос лишь в том, будет ли в коня корм. Поскольку если бы они могли включить мозги (естественно, при наличии таковых), то и сами бы смогли сказать всё то же самое, что вы прочитаете ниже.

Дмитрий Николаевич просто обязан не выходить за рамки Минских соглашений. Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress

В отличие от публичных политиков, являющихся полными хозяевами своего слова (захотел – дал, расхотел – взял назад), Дмитрий Николаевич – высокопоставленный, но всё же чиновник президентской администрации. Он обязан в публичном поле не выходить за рамки тех соглашений и договоров, которые Российская Федерация инициировала или подписала. В частности, тех же Минских соглашений.

Страдающим склерозом напомню, что по Минским соглашениям ЛДНР являются частью Украины. Другое дело, что это возвращение на деле должно состояться лишь после того, как полностью прекратятся боевые действия, в ЛДНР пройдут местные органы власти, а в Конституции Украины Киев пропишет особый статус Донецкой и Луганской областей. После этого даже нынешняя граница между ЛДНР и Россией станет вновь украинско-российской. Так, во всяком случае, написано на бумаге. На которой прописано также, что Россия вместе с Францией и Германией является гарантом этого процесса урегулирования конфликта на востоке Украины.

Поэтому никого не волнует, что Козак думает на самом деле. Поскольку он просто обязан не выходить за рамки Минских соглашений. А признание им возможности выхода ЛДНР из Украины и вхождения в состав РФ – это и есть отказ от Минских соглашений.

Это то, чего так ждут и жаждут в Киеве. Нынешняя пронацистская (если оценивать правящий режим) Украина не в состоянии выполнить подписанные ею же Минские соглашения. Там всё чаще слышны голоса о необходимости отказа от них. Но разорвать подписанный и одобренный аж в Совбезе ООН документ они пока не решаются. Боятся, что не поймут спонсоры и хозяева. А потому они с радостью подхватывают каждый писк на эту тему, доносящийся из России, в надежде, что именно Москву удастся обвинить в срыве Минских соглашений, и Киев сможет отказаться от них без всяких последствий. А потому, в отличие от украинских переговорщиков, позволяющих себе всякого рода эскапады, вплоть до оскорбительных, Козак лишён возможности так себя вести и такое говорить. Он должен блюсти "генеральную линию партии", если можно так выразиться. При этом и Москва, и Киев понимают, что Украина в её нынешней пронацистской модификации не может выполнить Минские соглашения (поскольку тот же особый статус в конституции – это настоящая бомба под современное унитарное украинское государство при этой власти), а тем самым неспособна и вернуть ЛДНР в свой состав. И в таком варианте нахождение ЛДНР в составе Незалежной – это всего лишь вопрос времени. Ровно до тех пор, пока Украина сама не порвёт Минские соглашения.

Националистическим бандам в Киеве стоит ещё раз свалить президента Украины, устроив переворот. Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Globallookpress

Всё может решиться и раньше. Например, в случае очередного государственного переворота на Незалежной, где всё к этому идёт, поскольку всё больше сомнений в способности Зеленского досидеть до конца свой президентский срок на занимаемом посту. И всё меньше вероятность, что он сам добровольно уйдёт в отставку досрочно.

Вспомним Крым. До тех пор, пока Украина сохраняла преемственность в политике и избирала главу государства традиционным путём, у России и мысли не было, что Крым может переменить "гражданство". Наоборот, заключённые договоры исполнялись безусловно, и им не мешали споры хозяйствующих субъектов и их конфликты в экономике. Но стоило совершить в Киеве государственный переворот, как Крым попросился в Россию, и Москва одобрила это решение.

Националистическим бандам в Киеве стоит ещё раз свалить президента Украины, устроив переворот, как дорога к признанию ЛДНР со стороны России откроется. Вряд ли в этом можно сомневаться. Выдача паспортов граждан РФ местному населению – лучшее свидетельство того, что Путин о Донбассе не забыл. Что он его не "слил", а ждёт ситуации, когда решение будет юридически безукоризненным со всех точек зрения и нельзя будет под него подкопаться. Как сейчас, при всех криках и угрозах с санкциями юридически оспорить обретение Крымом независимости и последующее вхождение полуострова в состав России ни у кого не получается.

Понятно, что речь идёт не столько о вхождении Донбасса в РФ, сколько, в первую очередь, о признании республик ЛНР и ДНР, их независимости и суверенитета. А что будет потом – решать самим гражданам ЛДНР.

Ну а до тех пор Дмитрий Козак будет авторитетно и уверенно говорить, что о вхождении Донбасса в состав России речи на государственном уровне не ведётся. И ведь действительно не ведётся.

Пока. И очень хорошо на эту тему высказался глава медиакомпании "Русский час" Александр Коробко:

"Позиция президента эволюционирует, корректируется в соответствии с обстоятельствами и вектором, который он сам задал. Так произошло с поправками к Конституции, так произошло с Крымом. Президент – живой человек, слава Богу, он не перестаёт удивлять не только оппонентов, но и друзей. Его ходы трудно "просчитать", но предсказуемо одно: он своих – русских (и граждан России в Донбассе!) – "на войне не оставит". Политики, и это относится в полной мере и к Дмитрию Николаевичу, вынуждены быть осторожными в формулировках, оценках, сохранять худой мир. "Покупать время", если хотите. Плюс он ещё, возможно, по инерции думает, что Украина ещё могла бы (...) начать с нуля, стать новой страной. Ну, возникла же ГДР после разгрома гитлеровской Германии. Только тут, видимо, надежда на бескровное решение: победу Медведчука или (...) Шария. И он имеет на неё право. Но Козак говорит о вхождении, а речь пока о признании. Пока у сторонников ДНР, к которым отношусь и я, программа-минимум – признание. А вообще, нам надо перестать "стесняться". Моё личное сообщение для предыдущего и нынешнего (возможно, последнего) "президента" Украины таково: Донбасс – НЕ Украина. Он был до революции частью Новороссии, потом – пока Ленин его не "слил" Украине (как Хрущёв Крым), – частью Донецко-Криворожской республики. И Донбасс всегда "генетически" будет с Россией, в её орбите. Президент это осознаёт. И он удивит всех (как он удивил с решением по давно назревшим поправкам), в том числе и решением по Донбассу. И именно поэтому президент он, а не кто-то другой! Не надо пытаться измерить "аршином общим" ни Россию, ни президента".