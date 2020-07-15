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"Предательство" Козаком Донбасса – большая игра Путина?
15 июля 2020, 10:00 • 35 • Политика
Стоит ли обвинять Дмитрия Козака в "предательстве" Донбасса после того, как он "отказал" ему во вхождении в состав России? Знаете, в чём главная разница между чиновником и политиком? Нет, не в зарплате. Политик может нести любую чушь, он свободен в своём словоизвержении. Чиновник же публично может говорить лишь в рамках своей компетенции, да и то лишь в установленных свыше рамках.
Автор:
Александр Гришин
К чему это я? Сейчас многие готовы подвергнуть критике замглавы администрации президента Дмитрия Козака, назначенного главным переговорщиком от России по Донбассу и вообще отвечающего за вопросы, связанные с отношениями РФ с Украиной. Негатив вызвал его ответ в интервью агентству ТАСС на вопрос о перспективах вхождения ЛДНР в состав Российской Федерации.
Вопрос был вполне закономерен, поскольку недавно сразу от нескольких человек, занимающихся политикой или пытающихся это делать, прозвучала идея (честно говоря, не в первый раз и не только от них) о грядущем вхождении республик в состав нашего государства. Но тут, конечно же, от наших диванных ура-патриотов понеслось в адрес Козака, что он чуть ли не предатель, что (в очередной раз) Путин "слил" и так далее.
Что же можно сказать этим гражданам, так любящим ставить телегу впереди лошади и перманентно наступать на грабли? Многое, но вот вопрос лишь в том, будет ли в коня корм. Поскольку если бы они могли включить мозги (естественно, при наличии таковых), то и сами бы смогли сказать всё то же самое, что вы прочитаете ниже.
Дмитрий Николаевич просто обязан не выходить за рамки Минских соглашений. Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress
В отличие от публичных политиков, являющихся полными хозяевами своего слова (захотел – дал, расхотел – взял назад), Дмитрий Николаевич – высокопоставленный, но всё же чиновник президентской администрации. Он обязан в публичном поле не выходить за рамки тех соглашений и договоров, которые Российская Федерация инициировала или подписала. В частности, тех же Минских соглашений.
Поэтому никого не волнует, что Козак думает на самом деле. Поскольку он просто обязан не выходить за рамки Минских соглашений. А признание им возможности выхода ЛДНР из Украины и вхождения в состав РФ – это и есть отказ от Минских соглашений.
Это то, чего так ждут и жаждут в Киеве. Нынешняя пронацистская (если оценивать правящий режим) Украина не в состоянии выполнить подписанные ею же Минские соглашения. Там всё чаще слышны голоса о необходимости отказа от них. Но разорвать подписанный и одобренный аж в Совбезе ООН документ они пока не решаются. Боятся, что не поймут спонсоры и хозяева. А потому они с радостью подхватывают каждый писк на эту тему, доносящийся из России, в надежде, что именно Москву удастся обвинить в срыве Минских соглашений, и Киев сможет отказаться от них без всяких последствий. А потому, в отличие от украинских переговорщиков, позволяющих себе всякого рода эскапады, вплоть до оскорбительных, Козак лишён возможности так себя вести и такое говорить. Он должен блюсти "генеральную линию партии", если можно так выразиться. При этом и Москва, и Киев понимают, что Украина в её нынешней пронацистской модификации не может выполнить Минские соглашения (поскольку тот же особый статус в конституции – это настоящая бомба под современное унитарное украинское государство при этой власти), а тем самым неспособна и вернуть ЛДНР в свой состав. И в таком варианте нахождение ЛДНР в составе Незалежной – это всего лишь вопрос времени. Ровно до тех пор, пока Украина сама не порвёт Минские соглашения.
Националистическим бандам в Киеве стоит ещё раз свалить президента Украины, устроив переворот. Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Globallookpress
Всё может решиться и раньше. Например, в случае очередного государственного переворота на Незалежной, где всё к этому идёт, поскольку всё больше сомнений в способности Зеленского досидеть до конца свой президентский срок на занимаемом посту. И всё меньше вероятность, что он сам добровольно уйдёт в отставку досрочно.
Вспомним Крым. До тех пор, пока Украина сохраняла преемственность в политике и избирала главу государства традиционным путём, у России и мысли не было, что Крым может переменить "гражданство". Наоборот, заключённые договоры исполнялись безусловно, и им не мешали споры хозяйствующих субъектов и их конфликты в экономике. Но стоило совершить в Киеве государственный переворот, как Крым попросился в Россию, и Москва одобрила это решение.
Националистическим бандам в Киеве стоит ещё раз свалить президента Украины, устроив переворот, как дорога к признанию ЛДНР со стороны России откроется. Вряд ли в этом можно сомневаться. Выдача паспортов граждан РФ местному населению – лучшее свидетельство того, что Путин о Донбассе не забыл. Что он его не "слил", а ждёт ситуации, когда решение будет юридически безукоризненным со всех точек зрения и нельзя будет под него подкопаться. Как сейчас, при всех криках и угрозах с санкциями юридически оспорить обретение Крымом независимости и последующее вхождение полуострова в состав России ни у кого не получается.
Понятно, что речь идёт не столько о вхождении Донбасса в РФ, сколько, в первую очередь, о признании республик ЛНР и ДНР, их независимости и суверенитета. А что будет потом – решать самим гражданам ЛДНР.
Ну а до тех пор Дмитрий Козак будет авторитетно и уверенно говорить, что о вхождении Донбасса в состав России речи на государственном уровне не ведётся. И ведь действительно не ведётся.
Пока. И очень хорошо на эту тему высказался глава медиакомпании "Русский час" Александр Коробко:
"Позиция президента эволюционирует, корректируется в соответствии с обстоятельствами и вектором, который он сам задал. Так произошло с поправками к Конституции, так произошло с Крымом. Президент – живой человек, слава Богу, он не перестаёт удивлять не только оппонентов, но и друзей. Его ходы трудно "просчитать", но предсказуемо одно: он своих – русских (и граждан России в Донбассе!) – "на войне не оставит". Политики, и это относится в полной мере и к Дмитрию Николаевичу, вынуждены быть осторожными в формулировках, оценках, сохранять худой мир. "Покупать время", если хотите. Плюс он ещё, возможно, по инерции думает, что Украина ещё могла бы (...) начать с нуля, стать новой страной. Ну, возникла же ГДР после разгрома гитлеровской Германии. Только тут, видимо, надежда на бескровное решение: победу Медведчука или (...) Шария. И он имеет на неё право. Но Козак говорит о вхождении, а речь пока о признании. Пока у сторонников ДНР, к которым отношусь и я, программа-минимум – признание. А вообще, нам надо перестать "стесняться". Моё личное сообщение для предыдущего и нынешнего (возможно, последнего) "президента" Украины таково: Донбасс – НЕ Украина. Он был до революции частью Новороссии, потом – пока Ленин его не "слил" Украине (как Хрущёв Крым), – частью Донецко-Криворожской республики. И Донбасс всегда "генетически" будет с Россией, в её орбите. Президент это осознаёт. И он удивит всех (как он удивил с решением по давно назревшим поправкам), в том числе и решением по Донбассу. И именно поэтому президент он, а не кто-то другой! Не надо пытаться измерить "аршином общим" ни Россию, ни президента".
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