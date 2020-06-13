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"Предательство было узаконено": Неудобная правда о 12 июня

13 июня 2020, 20:00  •  85 • Политика
Почему 12 июня - это "день русской трагедии" и праздновать его не стоит, у себя на страницах в социальных сетях пояснил учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев. Раскрывая неудобную правду об этом дне, он отметил, что в 1990-м "мы опять лишились страны" и именно 12 июня 1990 года "предательство было узаконено".
Что мы празднуем 12 июня вот уже 28 лет на самом деле? Ответ на этот вопрос у себя на страницах в социальных сетях дал учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев.
Давайте скажем честно: 12 июня - это никакой не праздник, это наша проблема. Всероссийского масштаба, - подчеркнул он.
Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) также обратил внимание на то, что абсолютно не важен личный послужной список каждого из нас - будь то "я защитник Белого дома" или "Моя Родина - СССР".
Тридцать лет - это уже история. А история не знает сослагательного наклонения, - продолжает свою мысль Константин Малофеев. - Проигравший теряет слово навсегда, победитель пишет историю, которую мы читаем. Нельзя взять и вернуться в 1917-й. И в 1990-й тоже нельзя.
Вернуться нельзя, а вот извлечь уроки прошлого можно. Тем более в истории нашей страны русский народ дважды проходил через потерю Родины.
Мы потеряли Россию в 1917-м. Через кровь и слёзы, через войну и тюрьму мы, русские, возвращали себе свою Родину. Сквозь СССР проступала Великая Россия. Но мы не успели. В 1990-м в этот день мы опять лишились страны. Её расчленили, а многих из нас сделали беженцами у себя дома. 12 июня 1990 года это предательство было узаконено, - раскрыл неудобную правду об этом дне Константин Малофеев. - А 12 декабря 1993 года была принята Конституция, закрепившая наш отказ от собственных величия и истории.
Этот полученный нашим народом урок истории учредитель телеканала Царьград предложил выучить и "не дать лишить нас России ещё раз".
Впереди голосование за новую Конституцию. Поправки в неё носят судьбоносный характер. Мы хотим себе нормальную страну - такую, как в поправках: верующую в Бога, с русским государствообразующим народом, с нормальными многодетными семьями, гордящимися своими предками и тысячелетней историей, - подчеркнул замглавы ВРНС. - А 1990 год лучше не вспоминать. По крайней мере, с радостью. Мы в этот год полстраны потеряли. Без войны и в мирное время. Вокруг были измена, трусость и обман. Кто забыл или тогда ещё не родился, может насладиться триумфом изменников, трусов и обманщиков в Ельцин-центре. Это они придумали сегодняшний день объявить праздником. А нам в этот день радоваться нечему.
Вместо того, чтобы праздновать "день русской трагедии" и устраивать конкурсы тортов с трёхцветной глазурью (цвета российского триколора. - Ред.), он предложил отмечать "день русского торжества".
Например, 28 июля - День Крещения Руси, наши Именины,
- поделился идеей праздника Константин Малофеев, напомнив о том, что нашему народу хватило ума 7 ноября не праздновать, а вместо этого отмечать 4 ноября - день Казанской иконы Божией Матери, освобождения Кремля от польских оккупантов.

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