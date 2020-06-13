|
"Предательство было узаконено": Неудобная правда о 12 июня
13 июня 2020, 20:00 • 85 • Политика
Почему 12 июня - это "день русской трагедии" и праздновать его не стоит, у себя на страницах в социальных сетях пояснил учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев. Раскрывая неудобную правду об этом дне, он отметил, что в 1990-м "мы опять лишились страны" и именно 12 июня 1990 года "предательство было узаконено".
Что мы празднуем 12 июня вот уже 28 лет на самом деле? Ответ на этот вопрос у себя на страницах в социальных сетях дал учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев.
Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) также обратил внимание на то, что абсолютно не важен личный послужной список каждого из нас - будь то "я защитник Белого дома" или "Моя Родина - СССР".
Вернуться нельзя, а вот извлечь уроки прошлого можно. Тем более в истории нашей страны русский народ дважды проходил через потерю Родины.
Этот полученный нашим народом урок истории учредитель телеканала Царьград предложил выучить и "не дать лишить нас России ещё раз".
Вместо того, чтобы праздновать "день русской трагедии" и устраивать конкурсы тортов с трёхцветной глазурью (цвета российского триколора. - Ред.), он предложил отмечать "день русского торжества".
- поделился идеей праздника Константин Малофеев, напомнив о том, что нашему народу хватило ума 7 ноября не праздновать, а вместо этого отмечать 4 ноября - день Казанской иконы Божией Матери, освобождения Кремля от польских оккупантов.
85
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 июня 2020, 18:55
|
12 июня 2020, 16:00
|
08 июня 2020, 03:00
|
08 июня 2020, 07:55
|
07 июня 2020, 09:00
|
07 июня 2020, 01:00
|
08 июня 2020, 19:00