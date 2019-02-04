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"Предательство - национальная идея": Соцсети отреагировали на призыв кандидата в президенты Украины бомбить Россию
04 февраля 2019, 04:39 • 55 • Политика
Ведущий микроблога "Голос Мордора" в Twitter обратил внимание своих читателей на недавний призыв кандидата в президенты Украины Инны Богословской бомбить Россию "графитовыми бомбами". Учитывая, что данный политик ранее была членом "пророссийской" украинской "Партии регионов", данное высказывание может показаться крайне противоречивым. "Предательство там национальная идея", - пишет "Голос Мордора".
Напомним, что "Партия регионов" была создана на Украине в 1997 году и зарегистрирована под этим именем в 2000-м. С 2003 года ее главой был Виктор Янукович.
В период его президентства "Партия регионов" была также правящей партией Украины. Так, ее председатель Николай Азаров в 2010-2014 годах также занимал пост премьер-министра. После Майдана 2014 года данная политическая сила, действительно определяемая многими аналитиками на Украине как "пророссийская", фактически приостановила свою деятельность.
Инна Богословская зарегистрировала свою кандидатуру в качестве одного из участников украинских президентских выборов 2019 года. Во время общения с журналистами она заявила, что в случае ее избрания первым лицом государства угрозы применения Киевом против Москвы "графитовых бомб" станут основным вектором двухсторонних украино-российских отношений.
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