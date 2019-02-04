Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Какая церковь, такое и признание»: как в Киеве прошла интронизация предстоятеля...
Сегодня и ежедневно на арене Украины - парад кандидатов в президенты
Журналист предложил переселить крымчан и жителей Донбасса на Украину
Во Франции на мэра подали в суд за излишнюю политкорректность - СМИ
Главная / Политика

"Предательство - национальная идея": Соцсети отреагировали на призыв кандидата в президенты Украины бомбить Россию

04 февраля 2019, 04:39  •  55 • Политика
Ведущий микроблога "Голос Мордора" в Twitter обратил внимание своих читателей на недавний призыв кандидата в президенты Украины Инны Богословской бомбить Россию "графитовыми бомбами". Учитывая, что данный политик ранее была членом "пророссийской" украинской "Партии регионов", данное высказывание может показаться крайне противоречивым. "Предательство там национальная идея", - пишет "Голос Мордора".
Напомним, что "Партия регионов" была создана на Украине в 1997 году и зарегистрирована под этим именем в 2000-м. С 2003 года ее главой был Виктор Янукович.
В период его президентства "Партия регионов" была также правящей партией Украины. Так, ее председатель Николай Азаров в 2010-2014 годах также занимал пост премьер-министра. После Майдана 2014 года данная политическая сила, действительно определяемая многими аналитиками на Украине как "пророссийская", фактически приостановила свою деятельность.
Инна Богословская зарегистрировала свою кандидатуру в качестве одного из участников украинских президентских выборов 2019 года. Во время общения с журналистами она заявила, что в случае ее избрания первым лицом государства угрозы применения Киевом против Москвы "графитовых бомб" станут основным вектором двухсторонних украино-российских отношений.
"Некий кандидат в президенты Украины Инна Богословская призывает бомбить Россию "графитовыми бомбами". Прикол не в том, что она наверняка даже не знает, что это, а в том, что она была членом "пророссийской" "Партии регионов". Предательство там национальная идея", - пишет "Голос Мордора".
Некий кандидат в президенты Украины Инна Богословская призывает бомбить Россию "графитовыми бомбами". Прикол не в том, что она наверняка даже не знает, что это, а а том, что она была членом "пророссийской" партии регионов.
Предательство там национальная идея.
— Голос Мордора (@spacelordrock) 3 февраля 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


55
Источник
Похожие новости
03 февраля 2019, 12:24
"Шутки в сторону": Комик Зеленский пообещал сесть за стол переговоров с Путиным
04 февраля 2019, 01:24
В Черниговской области люди чуть не разорвали Порошенко на части - Ляшко
03 февраля 2019, 22:09
Журналист предложил переселить крымчан и жителей Донбасса на Украину
Загрузка...
03 февраля 2019, 09:09
"Они не запрещены. Наш путь": Кандидат в президенты Украины предложила применять против России графитовые бомбы
04 февраля 2019, 01:24
"Самолет, окруженный огромной загадкой": СМИ вновь сообщили о прибытии в Венесуэлу российского борта
03 февраля 2019, 09:09
"Заплатите за то, что помогли нам выжить после войны": Эстония снова потребовала от России компенсацию за "оккупацию"
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
04 февраля 2019, 01:24
В Черниговской области люди чуть не разорвали Порошенко на части - Ляшко
04 февраля 2019, 01:24
Саммит в Сочи: Встреча Путина с главами Ирана и Турции пройдет 14 февраля - Песков
04 февраля 2019, 02:54
Как Россия будет реагировать на американскую военную угрозу
04 февраля 2019, 01:24
НАТО предлагает России "неравные уравнения": Пушков ответил на предложение ...
04 февраля 2019, 01:09
«Ситуация может поменяться в любой момент»: удастся ли правящей партии Польши сохрани...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 января 2019, 04:24
"Хотелка до Курил не доросла": Проговорившемуся про базы США Абэ предложили "по-быстрому" сделать харакири
29 января 2019, 18:39
Украинские моряки решили повторить керченскую провокацию в духе "Дома-2"
28 января 2019, 16:39
"Напомнил ему о правилах": Чиновник ПАСЕ о наказании украинца, поднявшего руку на Скабееву
01 февраля 2019, 05:09
"Паства в экстазе": Украинские СМИ за генсека ПАСЕ "лишили" Скабееву аккредитации
30 января 2019, 07:39
NASA раскрыло причину аномальных холодов в США
28 января 2019, 09:54
«Обладает беспрецедентными возможностями»: в НАТО оценили состояние российского флота
28 января 2019, 18:09
Почему бомбардировщик Ту-22М3 под Мурманском разорвало как картонку
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.