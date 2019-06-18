|
"Предатели Украины и пособники Кремля": Украинский посол обрушился с критикой на немецких политиков
18 июня 2019, 10:24 • 0 • В мире
Высказывания двух высокопоставленных немецких политиков - Штефана Вайля и Мануэлы Швезиг, которые считают вредными антироссийские санкции, введенные Евросоюзом, подверг резкой критике украинский посол в Германии Андрей Мельник. "Предатели Украины и пособники Кремля", - заявил дипломат.
Столь резкий выпад в адрес премьер-министров федеральных земель Нижняя Саксония и Мекленбург - Передняя Померания из-за их "пророссийской позиции" посол Украины позволил себе сделать в интервью немецкой газете Neue Osnabrucker Zeitung.
По мнению Мельника, заявления, которые звучат от Вайля и Швезиг, являются "предательскими" со стороны немецких политиков. Украинский посол назвал премьер-министров "пособниками Кремля", разрушающими доверие к Германии как к посреднику.
Штефан Вайль не так давно заявил, что ограничительные меры, введенные против России Евросоюзом, "не приносят никакой политической выгоды". Мануэла Швезиг, со своей стороны, выступила за то, чтобы сотрудничество с Россией стало более тесным. Политик уверена в том, что стабильности в Европе и во всем мире можно достичь только при условии более активной работы между Россией, Германией и ЕС в целом.
Об этом пишет РИА Новости.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
0
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 июня 2019, 15:24
|
15 июня 2019, 15:39
|
13 июня 2019, 13:24
|
16 июня 2019, 19:09
|
12 июня 2019, 11:09
|
14 июня 2019, 05:39
|
15 июня 2019, 00:54