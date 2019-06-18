Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В России намерены приравнять домогательства к изнасилованию
На фоне "иранской угрозы" США отправит на Ближний Восток еще тысячу во...
Индия станет лидером: В ООН подсчитали, сколько людей будут жить на Земле через ...
"Летал над Припятью, предвещая беду": Западные СМИ пугают читателей че...
Главная / В мире

"Предатели Украины и пособники Кремля": Украинский посол обрушился с критикой на немецких политиков

18 июня 2019, 10:24  •  0 • В мире
Высказывания двух высокопоставленных немецких политиков - Штефана Вайля и Мануэлы Швезиг, которые считают вредными антироссийские санкции, введенные Евросоюзом, подверг резкой критике украинский посол в Германии Андрей Мельник. "Предатели Украины и пособники Кремля", - заявил дипломат.
Столь резкий выпад в адрес премьер-министров федеральных земель Нижняя Саксония и Мекленбург - Передняя Померания из-за их "пророссийской позиции" посол Украины позволил себе сделать в интервью немецкой газете Neue Osnabrucker Zeitung.
По мнению Мельника, заявления, которые звучат от Вайля и Швезиг, являются "предательскими" со стороны немецких политиков. Украинский посол назвал премьер-министров "пособниками Кремля", разрушающими доверие к Германии как к посреднику.
Штефан Вайль не так давно заявил, что ограничительные меры, введенные против России Евросоюзом, "не приносят никакой политической выгоды". Мануэла Швезиг, со своей стороны, выступила за то, чтобы сотрудничество с Россией стало более тесным. Политик уверена в том, что стабильности в Европе и во всем мире можно достичь только при условии более активной работы между Россией, Германией и ЕС в целом.
Об этом пишет РИА Новости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



0
Источник
Похожие новости
18 июня 2019, 03:54
"Будем думать": В Генштабе ВСУ ищут "неопасные" пути прохода через Керченский пролив
17 июня 2019, 14:39
«Создаст проблемы у американцев»: в США отложили публикацию «сделки века» о ближневосточном урегулировании
17 июня 2019, 21:24
Свергнутый "диктатор" не дождался смертной казни: Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси
18 июня 2019, 07:09
США планируют "тактическое нападение" на объект в Иране – СМИ
17 июня 2019, 21:24
«Пора просыпаться!»: Как Борис «Иванов» развалит Британию
17 июня 2019, 11:24
«Сократить отставание от России»: как ВМС США намерены модернизировать ядерное оружие
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 июня 2019, 15:24
Водная блокада Крыма ударила по Украине: Экологическая катастрофа нарастает уже 5 лет
15 июня 2019, 15:39
Филарет о Порошенко: он служит дьяволу!
13 июня 2019, 13:24
"Мира не будет - будет НАТО": В Верховной раде заявили о катастрофе
16 июня 2019, 19:09
Известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове
12 июня 2019, 11:09
Эксперт оценил идею нового способа закупки Украиной российского газа
14 июня 2019, 05:39
"Нас не будут обвинять в воровстве российского газа": Порошенко нашел "удачное" решение проблемы
15 июня 2019, 00:54
«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.