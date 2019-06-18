"Предатели Украины и пособники Кремля": Украинский посол обрушился с критикой на немецких политиков

Столь резкий выпад в адрес премьер-министров федеральных земель Нижняя Саксония и Мекленбург - Передняя Померания из-за их "пророссийской позиции" посол Украины позволил себе сделать в интервью немецкой газете Neue Osnabrucker Zeitung.

По мнению Мельника, заявления, которые звучат от Вайля и Швезиг, являются "предательскими" со стороны немецких политиков. Украинский посол назвал премьер-министров "пособниками Кремля", разрушающими доверие к Германии как к посреднику.

Штефан Вайль не так давно заявил, что ограничительные меры, введенные против России Евросоюзом, "не приносят никакой политической выгоды". Мануэла Швезиг, со своей стороны, выступила за то, чтобы сотрудничество с Россией стало более тесным. Политик уверена в том, что стабильности в Европе и во всем мире можно достичь только при условии более активной работы между Россией, Германией и ЕС в целом.

Об этом пишет РИА Новости.