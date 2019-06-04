"Предатель, втоптавший Россию в грязь!" - у Коротченко припомнили Ельцину позорное прошлое

Не сдержали эмоций в Сети, отвечая на вопрос главного редактора журнала Национальная оборона, директора Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко в Twitter: "Как вы оцениваете деятельность первого президента России Бориса Ельцина?" Люди выплеснули весь свой негатив, а многие сошлись в однозначной оценке деятельности бывшего главы государства, напомнив о его позорном прошлом.

Абсолютное большинство респондентов посчитали предложенные Коротченко ответы слишком мягкими, заявив, что Ельцин - "предатель, втоптавший Россию в грязь!"

К слову, судя по данным опроса, проголосовало в нём 3754 человека. Из их 91% респондентов оценили работу Ельцина негативно, 4% - позитивно и ещё 5% затруднились с ответом.

Фото: twitter/i_korotchenko

Под постом люди не стеснялись в выражениях, комментируя деятельность первого президента России.

"‏Вор и предатель!" - считает Олег Кузнецов.

"Предатель Родины!" - вторит ему интернет-пользователь под ником "Вася".

"‏Негативно - это мягко сказано! - возмущается Ирина Фурина. - Предатель, втоптавший страну в грязь".

"‏Трус и предатель земли русской. Как и меченный…" - пишет пользователь под ником "Мы Русские". "Меченным", к слову, в Сети называют президента СССР Михаила Горбачёва за его родимое пятно на лбу.

"Ельцин - случайный человек, вставший у руля огромного государства, - полагает BASTION_RF. - Никчемная серость. На Украине сейчас так".