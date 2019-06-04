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"Предатель, втоптавший Россию в грязь!" - у Коротченко припомнили Ельцину позорное прошлое

04 июня 2019, 11:39  •  180 • Политика
Главред журнала Национальная оборона Игорь Коротченко предложил на своей странице соцопрос о деятельности первого президента России Бориса Ельцина. Интернет-пользователи припомнили экс-главе государства позорное прошлое, заявив, что это был "предатель, втоптавший Россию в грязь".
Не сдержали эмоций в Сети, отвечая на вопрос главного редактора журнала Национальная оборона, директора Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко в Twitter: "Как вы оцениваете деятельность первого президента России Бориса Ельцина?" Люди выплеснули весь свой негатив, а многие сошлись в однозначной оценке деятельности бывшего главы государства, напомнив о его позорном прошлом.
Абсолютное большинство респондентов посчитали предложенные Коротченко ответы слишком мягкими, заявив, что Ельцин - "предатель, втоптавший Россию в грязь!"
К слову, судя по данным опроса, проголосовало в нём 3754 человека. Из их 91% респондентов оценили работу Ельцина негативно, 4% - позитивно и ещё 5% затруднились с ответом.
Фото: twitter/i_korotchenko
Под постом люди не стеснялись в выражениях, комментируя деятельность первого президента России.
"‏Вор и предатель!" - считает Олег Кузнецов.
"Предатель Родины!" - вторит ему интернет-пользователь под ником "Вася".
"‏Негативно - это мягко сказано! - возмущается Ирина Фурина. - Предатель, втоптавший страну в грязь".
"‏Трус и предатель земли русской. Как и меченный…" - пишет пользователь под ником "Мы Русские". "Меченным", к слову, в Сети называют президента СССР Михаила Горбачёва за его родимое пятно на лбу.
"Ельцин - случайный человек, вставший у руля огромного государства, - полагает BASTION_RF. - Никчемная серость. На Украине сейчас так".

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