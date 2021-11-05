"Предатель и ничтожество". Разоблачение, равного которому ещё не было

Царьград начинает серию портретов новой европейской элиты – ставленников не политических сил, но банкирских домов. Предательство породило ничтожество – таков вывод из книги двух французских журналистов, которая посвящена карьере президента Франции Эмманюэля Макрона. В ней уже известные "информационные киллеры" Жерар Даве и Фабрис Лёмм буквально втаптывают в землю главу государства, причём доказательно, убедительно и заслуженно. Не факт, что эта книга втопчет в грязь и политическую карьеру Макрона – согласно её же содержанию, уж слишком серьёзные ресурсы вложили в этого политика глобалисты и американские элиты.

Собственно, это и не совсем книга в обычном смысле. В толстом томе на 580 страниц с невозможным названием "Предатель и ничтожество" опубликовано расследование двух сотрудников французского издания "Монд" – Жерара Даве (Gérard Davet) и Фабриса Лёмма (Fabrice Lhomme). В работе приведены факты, цифры и интервью 110 человек, которые до косточек разбирают карьеру, путь к власти и деятельность Эмманюэля Макрона на посту президента Франции. А также его личность.

Картина в итоге получается нерадостная: мнящий себя "вторым Наполеоном" глава государства занят прежде всего распродажей своей страны…

Макрон и троцкистский университет

Серьёзные обвинения. Хотя, положа руку на сердце, разве не подобные же обвинения предъявлялись и предъявляются в демократических странах едва ли не каждому главе государства?

Но Макрон, утверждают Даве и Лёмм, всё же – особая статья. Почему?

Давайте вспомним официальную биографию французского лидера.

Эмманюэль (именно так будет по-французски – Emmanuel; а часто употребляемое у нас ЭмманУэль отдаёт неметчиной) Жан-Мишель Фредерик Макрон родился 21 декабря 1977 года в городе Амьен на Сомме. То есть он северянин, пикардиец, над которыми во Франции традиционно посмеивались – до тех пор, пока страну не оккупировали мигранты, после чего коренному населению стало не до различий в собственных диалектах и менталитетах.

Отец – профессор медицины, мать – врач. Учился в Университете "Париж X – Нантер". Университет весьма серьёзный, не Сорбонна; из его стен вышли два президента Франции, один премьер-министр, три министра, мэр Парижа, ряд видных политиков, учёных и писателей. Это учебное заведение стало центром знаменитых майских событий 1968 года, кои по праву можно назвать революцией, поскольку студенческое поначалу восстание привело к смене правительства, отставке президента и значительной коррекции в векторе развития французского общества. Что особенно важно, левые – а точнее, левацкие – традиции в этом университете заботливо поддерживались все прошедшие с тех пор годы.

Похоже, что история университета оказала определённое влияние на историю Эмманюэля Макрона. Во всяком случае, имеется достаточно заметное идейное и даже ментальное сходство между ним и Даниэлем Кон-Бендитом, из-за которого и заварилась та каша 1968 года.

Кон-Бендит как предтеча Макрона

Кон-Бендит, родившийся в семье еврейских беженцев из Германии, благополучно переживших нацистскую оккупацию Франции, был троцкистом и сыном троцкиста. Получив гражданство и ФРГ, и Франции, от последнего отказался, чтобы не быть призванным в армию. В университете немедленно влился в Анархистскую федерацию, возглавил движение за сексуальные свободы (в 32-то года!), требовал свободного доступа в женское общежитие. Наконец, организовал собственную анархо-троцкистскую группу. В ответ на закономерное решение об отчислении из университета поднял своих товарищей на захват административных помещений.

Годы были 60-е, левацкие; в Европе выросло первое по-настоящему послевоенное поколение, на Кубе победила типично троцкистская революция, в Китае троцкист Мао Цзэдун крушил вообще всё прежнее. Молодёжный идеал для мятущихся в его поисках сынков владельцев фирм и банковских управляющих был создан. Недаром одним из популярных лозунгов в Париже 1968 года был: "Мы не хотим жить в мире, где за уверенность в том, что не помрёшь с голоду, платят риском помереть со скуки".

Словом, студенческие протесты родились из рейда одной группы в ректорат, как кубинская революция из высадки группы Кастро с яхты "Гранма". Далее они перекинулись в Париж. Начались столкновения с полицией, возмутились профсоюзы. Вспыхнула 10-миллионная всеобщая забастовка, Париж затопили демонстрации. И в конце концов президент де Голль объявил внеочередные парламентские выборы. Которые, впрочем, с блеском выиграл, когда голлистский "Союз защиты республики" завоевал абсолютное большинство. Впервые в истории.

Что и показывает истинную поддержку народом той троцкистской "революции", что в том или ином масштабе прокатилась в 1968 году по всей Европе, включая Чехословакию.

Примечательно, что сам Кон-Бендит от участия в этих событиях уклонился так же, как в своё время от армейской службы. Просто сбежал с несколькими друзьями на Атлантическое побережье, а после – в Германию.

Дальнейший путь "революционера" показателен: переход от троцкизма к "экологизму", основание группы, ставшей одной из основ партии "зелёных" в Германии, работа в детском саду в целях изменения менталитета немцев, что закончилось обвинением в педофилии, деятельность в поддержку иммиграции и легализации наркотиков, депутатство в Европарламенте от немецких "зелёных", поддержка вторжения в Боснию и в Афганистан, русофобские высказывания и в целом иррациональная ненависть к России. Хотя почему иррациональная? – просто ненависть к стране, которая могла, но не пошла по троцкистскому пути…

Зачем нам нужно так много про Кон-Бендита?

Потому что он – предтеча Макрона. Причём – по мнению самого Макрона.

Финансовая змея в джунглях политики

Начинал Макрон помощником Поля Рикёра, философа, занимавшегося изучением принципов интерпретации понятий. Затем трудился инспектором в Министерстве экономики, был заместителем докладчика для Комиссии по улучшению французского роста. Здесь его приметил Жак Аттали, член одного из поднятых в наш мир щупалец "глубинного государства" – Бильдербергского клуба. Тот, выступая с позиций новой, оторванной от своих корней "кочевой элиты", порождаемой глобализацией, порекомендовал Макрона клану Ротшильдов. Те прислушались – и молодой француз становится инвестиционным банкиром в Rothschild & Cie Banque. То есть вошёл в тот ограниченный и весьма закрытый круг людей, работающих на так называемые "старые деньги" – на банкирские дома с вековой историей. По данным авторитетного знатока финансовых дел надмировых элит Андрея Фурсова, Дом Ротшильдов контролирует не менее 3,5 триллиона долларов (два с половиной годовых ВВП России), причём – настоящих долларов, а не тех фантиков, что печатает сегодня бешеный принтер Федеральной резервной системы и которыми пользуется человечество.

Показал себя Эмманюэль Макрон с лучшей стороны – отчего, видимо, и было принято решение двигать его в политику.

Проба пера состоялась в Социалистической партии, куда Макрон вступил в 2006 году. С 2012 по 2014 год он работал уже при президенте Франсуа Олланде. В 2014 году был назначен министром экономики.

В 2016 году он создал "ни правое, ни левое" движение "Вперёд, Республика!", а на следующий год принял участие и выиграл президентские выборы 2017 года. При этом пользовался во втором туре поддержкой кандидатов от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона и партии социалистов Бенуа Амона.

Вот на этом пути, согласно расследованию Жерара Даве и Фабриса Лёмма, Эмманюэль Макрон и сделал карьеру предателя, что привела его в конечном итоге на место ничтожества. Царьград изучил их 600-страничную книгу. Основные положения работы, в ходе которой были опрошены 110 свидетелей и изучены сотни документов, можно изложить следующим образом.

Ещё на посту министра экономики он начал прямо и косвенно содействовать сделкам, предполагавшим продажу стратегически важных активов, передачу прежде всего американцам технологий и инженерных и конструкторских решений, слиянию и поглощению предприятий и корпораций. Так называемые "комиссионные" за это более чем предполагались, а французские предприятия попадали в систему транснациональных корпораций.

В политике же Эмманюэль Макрон лгал так искусно, что сумел обвести вокруг пальца практически всех, кого хотел. При этом абсолютно бестрепетно предавал и прежних покровителей, и своих патронов и… Нет, друзей не предавал. У него не было друзей. Только инструменты из людей.

"Предатель – Макрон, ничтожество – его политика"

Сами авторы расследования, как они утверждают, были впечатлены той "чередой предательств, которые позволили Эмманюэлю Макрону получить доступ к власти".

И даже во власти он продолжал предавать определённые обязательства, определённых мужчин или определённых женщин-политиков.

Деньги, необходимые для политической карьеры, показывают журналисты, появились у Макрона как раз тогда, когда он работал в банке у Ротшильда.

Кроме того, он также был профинансирован многими людьми,

– указывают Лёмм и Даве.

Авторы книги не делают прямого вывода о том, что на посту министра экономики Макрон выполнял желания – или задания, это в данном случае одно и то же – "влиятельных и богатых друзей". Но отмечают:

Когда он был министром экономики, то есть с 2014 по 2016 год, во Франции был зафиксирован рекорд слияний и поглощений крупных компаний, которые перешли под контроль других компаний. И в данном случае – крупных французских компаний, которые были проданы иностранным компаниям.

"Мы немного избавились от такого стратегического наследия, как Alstom", – иронизирует в одном из интервью Фабрис Лёмм. Alstom – крупная французская машиностроительная компания, один из мировых лидеров в производстве энергетического оборудования; в 2015 году весь сегмент энергетического бизнеса компании по всему миру, включая Францию, был продан транснациональной General Electric за 17 млрд долларов.

Ещё одна любопытная деталь вырисовывается из книги:

Получатели комиссионных, выплаченных во время выкупов этих компаний, впоследствии становятся донорами политической кампании Эмманюэля Макрона.

С другой же стороны, опрошенные журналистами свидетели констатируют многочисленные предательства со стороны нынешнего французского президента. Например, в отношении Франсуа Байру (François Bayrou), дважды бывшего министром председателя "Союза за французскую демократию" (UDF) и трижды кандидата на пост президента Франции. Тот, по утверждению опрошенных авторами расследования людей, внёс решающий вклад в победу Макрона. По устному соглашению между политиками, за организацией Байру должно было быть зарезервировано 144 избирательных участка. А затем решением генерального секретаря макроновской партии "Вперёд, Республика!" Ришара Феррана (ныне председатель Национального собрания Франции) союзнику было предоставлено всего 16 избирательных округов.

Да, это вопрос к французской демократии тоже. Но тогда Франсуа Байру чуть не сошёл с ума и прямо в день инаугурации Макрона полез в драку с Ферраном.

И ещё один вопрос – к морали Макрона, без ведома которого, конечно, данный вопрос не мог остаться. Он предложил утихомирить ярость Байру деньгами: дать ему в зубы 4 миллиона евро, и пусть идёт к чёрту.

Похожая короткая "дружба" случилась между Эмманюэлем Макроном и Филиппом де Вилье (Philippe de Villiers), лидером правого "Движения за Францию" и бывшего председателя Генерального совета Вандеи. Во время посещения исторического тематического парка Пюи-дю-Фу, сердца провинции Вандея, ставшей символом сопротивления революционерам 1789–1793 годов, Макрон и воспользовался Филиппом де Вилье. Опираясь на него, как на символ правых в географическом символе правых, он (дело было в 2016 году) объявил:

Честность заставляет меня сказать вам, что я не социалист.

Замысел был в том, чтобы подтолкнуть Франсуа Олланда уволить его из правительства, превратив Макрона в жертву. Непопулярный Олланд так и сделал, а милейший Эмманюэль смог спокойно баллотироваться в президенты под новоизобретённым лозунгом "Ни левый, ни правый".

...Эмманюэль загипнотизировал Олланда, заставил его поверить, что он левый... Фото: Panoramic / Globallookpress

Но самое ироничное во всей этой истории то, что Олланд поначалу не уволил своего министра.

Ну, ты подумай, и мы ещё поговорим...,

– предложил президент. И тогда Макрон сам написал ему записку: "Итак, я ухожу"…

Таким образом, пишут авторы расследования,

превращение министра экономики в кандидата на пост президента республики было сделано путём недоговаривания и обмана.

Что касается Олланда, то

Эмманюэль загипнотизировал Олланда, заставил его поверить, что он левый. В некотором смысле он действительно не правый. Он шикарный популист, элитный популист, бархатный популист. Всё сосредоточено на нём, у него есть программное обеспечение очень либерального в экономическом отношении олигарха (в подлиннике – "энарха", как называют во Франции выпускников Национальной школы управления (ENA – École Nationale d’Administration), контролирующих управление французской экономикой).

А идеологии у Макрона и всего "макронизма" нет и не будет никогда, таков один из выводов, сделанных в ходе расследования. Невозможно создать идеологию в образовании, состоящем из людей из разных левых и правых течений. Только, как прокомментировал один из читателей одного из отзывов об этой книге в прессе,

Это не помешает французским телятам переизбрать его.

Что нам с того?

Нам в России этот политик важен тем, что является типовым образчиком нового поколения европейских и вообще западных политиков. "Мамочек Ангел", как звали ушедшего канцлера ФРГ Меркель, больше не будет. Быть может, мы вздохнём даже по нынешнему президенту США Джо Байдену. К власти на Западе продираются и уже частично продрались вот такие же выходцы и троцкистского гнезда, как Эмманюэль Макрон. Ведь цели троцкистов и наднациональных корпораций полностью совпадают в стремлении к глобализму.

Сам Лев Троцкий в своё время появился как реальный – то есть с деньгами – политик только после того как банковский дом "Кун, Лёб энд компани" (Kuhn, Loeb & Co) ссудил ему эти деньги. И вот ведь совпадение! – этот банковский дом принадлежал семье Шиффов из круга владельцев "старых денег". Троцкого "старые деньги" поддерживали даже после того как он не исполнил свою задачу устройства мировой революции, топливом для которой была назначена Россия. То есть "старые деньги" использовали и Троцкого, и дальнейший политический троцкизм в качестве инструмента для достижения всё той же глобальной цели: мир как владение транснациональных корпораций.

И в этом смысле Макрон и макроны – просто современный, соответствующий нынешним военным и экономическим реалиям инструмент. И потому нам надо знать его. И готовиться ему противостоять. Если, конечно, мы хотим сохранить Россию в качестве своего национального государства.

Ибо сам он, быть может, действительно предатель. И ничтожество. Но не ничтожество те силы, что стоят за ним. И претендуют на управление человечеством.