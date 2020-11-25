"Предатель... гадина и мразь": Мединский ответил на вопрос о Мазепе

Если Россия не будет заниматься исторической политикой, то её доктрины сразу же навяжут заокеанские и европейские коллеги, считает Владимир Мединский. Так произошло на Украине и в Польше, где институты национальной памяти проводят ревизию исторического знания. Это делается для того, чтобы заретушировать общества, союзы, государственных мужей, национальные объединения, которые кажутся проимперскими или просоветскими.

Помощник президента спросил у ведущего радио "Комсомольская Правда" Сергея Мардана, как рассказывали на уроках истории во времена СССР о Мазепе.

"Предатель… гадина и мразь", - ответил Мардан.

Мединский согласился и напомнил, что Мазепа изменил присяге, клятве, данной сюзерену.

"Он совершил худшее из преступлений, которое может быть", - подчеркнул Владимир Мединский.

Причём делал это не раз и вовсе не под контролем эмоций, а намеренно, многократно, на протяжении многих лет. Играл на 2-3 фронта. Хуже этого антигероя представить сложно, но... Политик напомнил о генерале Власове, который был тройным агентом, о Степане Бандере - террористе и уголовнике.

Теперь эти люди считаются на Украине национальными героями. В честь них называют улицы, площади, открывают им памятники, посвящают главы в учебниках.