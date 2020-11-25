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"Предатель... гадина и мразь": Мединский ответил на вопрос о Мазепе

25 ноября 2020, 13:35  •  66 • Политика
Помощник президента России Владимир Мединский считает, что нельзя забывать о государственной исторической политике, но говорить о ней проще на конкретных примерах. "Предатель… гадина и мразь", - прозвучало в эфире, когда разговор зашёл о Мазепе. Мединский согласился, но показал на примерах, что на Украине сейчас думают иначе.
Если Россия не будет заниматься исторической политикой, то её доктрины сразу же навяжут заокеанские и европейские коллеги, считает Владимир Мединский. Так произошло на Украине и в Польше, где институты национальной памяти проводят ревизию исторического знания. Это делается для того, чтобы заретушировать общества, союзы, государственных мужей, национальные объединения, которые кажутся проимперскими или просоветскими.
Помощник президента спросил у ведущего радио "Комсомольская Правда" Сергея Мардана, как рассказывали на уроках истории во времена СССР о Мазепе.
"Предатель… гадина и мразь", - ответил Мардан.
Мединский согласился и напомнил, что Мазепа изменил присяге, клятве, данной сюзерену.
"Он совершил худшее из преступлений, которое может быть", - подчеркнул Владимир Мединский.
Причём делал это не раз и вовсе не под контролем эмоций, а намеренно, многократно, на протяжении многих лет. Играл на 2-3 фронта. Хуже этого антигероя представить сложно, но... Политик напомнил о генерале Власове, который был тройным агентом, о Степане Бандере - террористе и уголовнике.
Теперь эти люди считаются на Украине национальными героями. В честь них называют улицы, площади, открывают им памятники, посвящают главы в учебниках.

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