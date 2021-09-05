"Преданно ему служат": Захарова рассказала об угрозах "навальнят"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что весной прошлого года в её адрес поступали угрозы со стороны соратников Алексея Навального.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ей поступают угрозы от соратников Алексея Навального. Об этом она сказала в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".

Она отметила, что в тех материалах Навального, которые касались её, не было фактуры, а авторы переходили на личности. Захарова сказала, что все её слова переврали.

"Я начала получать огромное количество угроз от сторонников Навального, от тех людей, которые преданно ему служат, верят ему. Они всего этого наслушались и начали мне писать", - цитирует дипломата ТАСС.

Весной 2020 года Алексей Навальный раскритиковал действия Марии Захаровой после сообщений о русских, которые застряли за границей. В интервью журналисту Михаилу Зыгарю Захарова назвала граждан России безответственными, что Навального возмутило.

После Захарова предложила пообщаться в прямом эфире, но разговор так и не состоялся.