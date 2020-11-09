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"Празднует поражение Трампа": Мелания "считает минуты", чтобы подать на развод?
09 ноября 2020, 13:30 • 107 • В мире
Экс-помощники президента США Дональда Трампа рассказали, что его супруга Мелания якобы "считает минуты", чтобы подать на развод. По их словам, брак был для неё сделкой, а теперь, когда Трамп покинет Белый дом, Мелания может стать свободной без последствий.
Вслед за креслом президента США Дональд Трамп может потерять и красавицу-жену. По словам бывшей помощницы Трампов Стефани Волкофф, все 15 лет брака были сделкой для супругов, которую теперь они могут разорвать. Впрочем, это не первое негативное сообщение о Трампе на волне выборов президента США.
"Мелания считает каждую минуту, пока он не покинет свой пост, и она сможет развестись", - подтвердил её слова другой бывший помощник политика Омаросу Маниголт-Ньюман в разговоре с Daily Mirror.
Он пояснил, что, пока Трамп был президентом, развод фактически был невозможен, поскольку Дональд мог "наказать" Меланию за последствия их разрыва. Более того, как утверждает экс-помощник, миссис Трамп даже пришлось подписать бумагу, согласно которой она может рассказывать журналистам только хорошее о своём муже.
К слову, в множестве интервью Мелания действительно говорила о Дональде только хорошее - как они живут душа в душу и даже ни разу не ссорились. В Twitter пользователи поддерживают Меланию, отмечая, что теперь она сможет стать свободной.
"Меланхоличная Мелания, наверное, празднует поражение Трампа. Да, Мел", - написал @phibai.
"Беги, девочка. И забери всё, что можешь, пока не пришла налоговая", - написал @submariner_e.
"Я надеюсь, что это правда..." - прокомментировала @Caz62639853.
Сама супруга Дональда Трампа никак не комментирует вбросы. Как известно, подсчёт голосов в США ещё не завершён, однако СМИ начали кампанию против Трампа, объявив президентом Байдена. Дональд Трамп подал иски после целого ряда мошенничеств на избирательных участках. В США тем временем начались вооружённые столкновения активистов на улицах.
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