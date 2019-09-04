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"Праздновали реальные сроки": Красовский назвал вечеринку Навального и Соболь "пляской на костях"

04 сентября 2019, 23:24  •  75 • Политика
Общественный деятель Антон Красовский удивился вечеринке представителей оппозиции, на которой отплясывали Алексей Навальный и Любовь Соболь, в то время как их сторонникам выносили реальные сроки в судах Москвы.
В Сети опубликованы видео с открытия выставки тюремной татуировки, которая была организована Олегом Навальным. По случаю мероприятия прошла и вечеринка, на которой, судя по кадрам, весело отплясывали Алексей Навальный и Любовь Соболь.
Причем в этот же день в столице завершили несколько судебных процессом над сторонниками оппозиционеров - они получили реальные сроки. Комментируя кадры, общественник Антон Красовский признался, что сначала подумал, что это монтаж, но изучив сторис и посты участников в Instagram, убедился, что Навальный и Соболь на самом деле устроили "пляски на костях".
"Праздновали, видимо, пять лет Синице, три года Подкопаеву, два — Беглецу. Домашний арест Жукова. Ну и вообще масштабные победы на выборах в Мосгордуму", — рассуждает Красовский в своем Telegram-канале.
По его словам, его удивила не столько сама вечеринка, а то, что ее участники активно постили веселые кадры в Сеть, в то время как озвучивались приговоры.

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