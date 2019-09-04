"Праздновали реальные сроки": Красовский назвал вечеринку Навального и Соболь "пляской на костях"

В Сети опубликованы видео с открытия выставки тюремной татуировки, которая была организована Олегом Навальным. По случаю мероприятия прошла и вечеринка, на которой, судя по кадрам, весело отплясывали Алексей Навальный и Любовь Соболь.

Причем в этот же день в столице завершили несколько судебных процессом над сторонниками оппозиционеров - они получили реальные сроки. Комментируя кадры, общественник Антон Красовский признался, что сначала подумал, что это монтаж, но изучив сторис и посты участников в Instagram, убедился, что Навальный и Соболь на самом деле устроили "пляски на костях".

"Праздновали, видимо, пять лет Синице, три года Подкопаеву, два — Беглецу. Домашний арест Жукова. Ну и вообще масштабные победы на выборах в Мосгордуму", — рассуждает Красовский в своем Telegram-канале.

По его словам, его удивила не столько сама вечеринка, а то, что ее участники активно постили веселые кадры в Сеть, в то время как озвучивались приговоры.