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"Праздник всей русской цивилизации". Извиняться не придётся: Малофеев объяснил причину
06 июня 2020, 20:55 • 101 • Политика
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев, рассуждая о дне рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина и Дне русского языка, объяснил, что это "праздник всей русской цивилизации". Он напомнил о том, как нас учили стыдиться того, что мы говорим по-русски, и объяснил причину, почему в будущем извиняться не придётся, а необходимо, наоборот, гордиться.
"Сегодня очень важный день. День рождения Александра Сергеевича Пушкина. День русского языка. Праздник всей русской цивилизации", - такое мнение высказал у себя в личном Telegram-канале учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев.
Он отметил, что "о Пушкине, что ни скажи, всё будет мало" и "как бы банально это ни звучало, он действительно "наше всё". Замглавы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) обратил внимание на тот факт, что Пушкин - не просто литературный гений, прославивший русскую культуру, а "человек, который помог оставаться русскими".
Напомнил замглавы ВРНС и о другом разговоре, который перерос далее в стихотворную переписку.
процитировал ответ священнослужителя Константин Малофеев.
Он подчеркнул, что это - удивительный ответ. И удивителен он не только тем, что митрополит вступил в стихотворную переписку с поэтом, а тем, что "святитель признал поэта достойным своего увещевания" и "воззвал к нему с такой любовью, с таким уважением к поэтическому гению".
Константин Малофеев напомнил также и о том, что Дню русского языка, как государственному празднику, уже 9 лет.
Однако извиняться в будущем больше не придётся. На одну важнейшую особенность этого года как раз и указал замглавы ВРНС.
Он подчеркнул также, что "преступно воспринимать русский язык как что-то само собой разумеющееся", и отметил, что "без защиты, без развития, без поддержки он исчезнет под натиском чуждой культуры, навязанных заимствований, сквернословия и сетевого жаргона".
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