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"Праздник всей русской цивилизации". Извиняться не придётся: Малофеев объяснил причину

06 июня 2020, 20:55  •  101 • Политика
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев, рассуждая о дне рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина и Дне русского языка, объяснил, что это "праздник всей русской цивилизации". Он напомнил о том, как нас учили стыдиться того, что мы говорим по-русски, и объяснил причину, почему в будущем извиняться не придётся, а необходимо, наоборот, гордиться.
"Сегодня очень важный день. День рождения Александра Сергеевича Пушкина. День русского языка. Праздник всей русской цивилизации", - такое мнение высказал у себя в личном Telegram-канале учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев.
Он отметил, что "о Пушкине, что ни скажи, всё будет мало" и "как бы банально это ни звучало, он действительно "наше всё". Замглавы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) обратил внимание на тот факт, что Пушкин - не просто литературный гений, прославивший русскую культуру, а "человек, который помог оставаться русскими".
Пушкин - это трагедия и триумф подлинного русского интеллигента. Он прошёл через тяжкие юношеские заблуждения. Был близок к первым русским либералам-западникам, по счастливой случайности не принял участия в мятеже "декабристов". Но именно его - после потрясшей Пушкина личной встречи - назвал "умнейшим мужем России" русский царь Николай I, - напомнил Константин Малофеев. - И именно ему, Пушкину, выпала великая честь стать автором стихотворного манифеста русского национального самосознания - стихотворения "Клеветникам России".
Напомнил замглавы ВРНС и о другом разговоре, который перерос далее в стихотворную переписку.
Был ещё один разговор Пушкина - со св. Филаретом Московским. В ответ на вопрос поэта: "Дар напрасный, дар случайный, жизнь - зачем ты мне дана?" - митрополит ответил ему так:
Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога нам дана,
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.
…Вспомнись мне, забвенный мною!
Просияй сквозь сумрак дум, –
И созиждется Тобою
Сердце чисто, светел ум, -
процитировал ответ священнослужителя Константин Малофеев.
Он подчеркнул, что это - удивительный ответ. И удивителен он не только тем, что митрополит вступил в стихотворную переписку с поэтом, а тем, что "святитель признал поэта достойным своего увещевания" и "воззвал к нему с такой любовью, с таким уважением к поэтическому гению".
И понятно почему. Государь разглядел в стихотворце глубокий ум и мудрое сердце русского патриота. Осознал, что этот "умнейший муж" необходим России и ему, российскому самодержцу. И взял его под свою личную защиту. А святитель провидел высокую душу бывшего вольнодумца и его духовный подвиг. Его трагическую и мученическую, но подлинно христианскую встречу со смертью, - продолжил свою мысль учредитель телеканала Царьград. - Но самое важное вот что. Пушкин - не просто основоположник современного русского литературного языка. Он - проводник русского языка в будущее. Он в каком-то отношении и есть живой русский язык.
Константин Малофеев напомнил также и о том, что Дню русского языка, как государственному празднику, уже 9 лет.
И я не помню ни одного года, когда бы он отмечался так, как подобает его значимости. Всё сведено к какой-то тихой, неловкой формальности. Как будто мы сами стыдимся своего языка. "Простите, я не говорю по-английски, я - русский", "извините, я - русский, но не хотел бы мешать вам разговаривать при мне на вашем национальном языке" - вот, что вдалбливают нам извне и изнутри, - возмутился Малофеев тем, как нас учили стыдиться говорить на родном языке, по-русски.
Однако извиняться в будущем больше не придётся. На одну важнейшую особенность этого года как раз и указал замглавы ВРНС.
В Конституции России русский язык будет закреплён не просто как государственный язык, а как язык государствообразующего народа, - подчеркнул Константин Малофеев. - Эта поправка далась "большой кровью". Её пришлось буквально вырвать из когтей ненавистников всего русского. И это только первый маленький шаг в нашей борьбе за дело Пушкина. Потому что защитить свой язык от ЕГЭ, от "болонской системы", от хипстеров и лобстеров со словарём Эллочки Людоедки мы обязаны. И сможем сделать это только сами.
Он подчеркнул также, что "преступно воспринимать русский язык как что-то само собой разумеющееся", и отметил, что "без защиты, без развития, без поддержки он исчезнет под натиском чуждой культуры, навязанных заимствований, сквернословия и сетевого жаргона".
И вместе с языком уйдём мы. Не просто как страна или народ. А как величайшая мировая цивилизация, - предупредил Константин Малофеев. - Вот чему учит нас память о Пушкине: пока есть русский язык - жива и Россия, живы и все русские на планете Земля.

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