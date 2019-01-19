Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Тереза Мэй, живучая как таракан и Nokia 5210 (Анжелина Проскурина)
Серена Уильямс заявила, что слёзы украинской теннисистки разбили ей сердце
Филарет приказал именовать себя «Святейшим патриархом Украины-всея Руси».
Украине предложили помочь Японии отобрать у России Курилы
Главная / Политика

"Правый сектор" посулил помощь Лукашенко в борьбе против "неосоветской орды"

19 января 2019, 19:39  •  130 • Политика
Боевики "Правого сектора" посулили помощь главе Белоруссии Александру Лукашенко, если тот решится на разрыв отношений с Россией и борьбу с "неосоветской ордой".
Запрещенная в РФ украинская радикальная группировка "Правый сектор" готова предоставить военную помощь президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом заявили представители организации.
Как указано на официальном портале "Правого сектора", Лукашенко должен выбрать один из двух вариантов: потерять государственность или "дать отпор" России, разорвав союзный договор. Во втором случае украинские радикалы готовы лоббировать интересы Минска на мировой арене, а также предоставить военную помощь.
"Встал вопрос потери Белой Русью государственности и усиления неосоветской орды", - указано в заявлении.
Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил о том, что граждан России и Белоруссии не удастся настроить друг против друга.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

130
Источник
Похожие новости
19 января 2019, 03:24
МИД Германии: Участие в проекте "Северный поток - 2" многих стран ставит его вне политики
18 января 2019, 20:54
Самоубийства, дезертирство и секс-скандалы: Порошенко напомнили факты о "самой сильной армии на континенте"
19 января 2019, 03:24
Тимошенко на примере платёжки за отопление десятилетней давности укорила украинское руководство
Загрузка...
18 января 2019, 20:54
"Это действительно неслыханно": Почти четыре сотни нелегалов проникли в США по туннелю
19 января 2019, 13:09
"Масштабное ограбление страны": Журналист рассказал, как при Порошенко чиновникам дарят газовые месторождения
19 января 2019, 13:09
Тупик или развитие? В каком состоянии находятся отношения России и ФРГ
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 января 2019, 15:24
″Европа требует жертв. Иногда даже человеческих″: В Сети оправдали украинский ″акт согласия на проникновение″
14 января 2019, 23:54
ВСУ решили "избавиться" от пожелавших "вернуться домой живыми" бойцов
13 января 2019, 12:09
Угрожающего ″Северному потоку - 2″ американского посла ″политически изолировали″ в Берлине - СМИ
15 января 2019, 16:09
Кедми в Twitter: "Гроссмейстер Путин - грандиозная многоходовка..."
13 января 2019, 21:54
"Нет больше дураков, чтобы ловить Украину": Сеть рассмешили высказывания Порошенко по время его "томос-тура"
16 января 2019, 05:09
"Если выберут не тех, страны может не быть": Журналист описал сценарий развала Украины
13 января 2019, 12:09
МиГ-41: Истребитель гиперзвуковых ракет и спутников
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.