"Правый сектор" посулил помощь Лукашенко в борьбе против "неосоветской орды"

Боевики "Правого сектора" посулили помощь главе Белоруссии Александру Лукашенко, если тот решится на разрыв отношений с Россией и борьбу с "неосоветской ордой".

Запрещенная в РФ украинская радикальная группировка "Правый сектор" готова предоставить военную помощь президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом заявили представители организации.

Как указано на официальном портале "Правого сектора", Лукашенко должен выбрать один из двух вариантов: потерять государственность или "дать отпор" России, разорвав союзный договор. Во втором случае украинские радикалы готовы лоббировать интересы Минска на мировой арене, а также предоставить военную помощь.

"Встал вопрос потери Белой Русью государственности и усиления неосоветской орды", - указано в заявлении.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил о том, что граждан России и Белоруссии не удастся настроить друг против друга.