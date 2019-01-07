|
"Правый сектор" готовится к атаке на Украинскую Церковь
07 января 2019, 00:09 • 119 • Политика
Члены запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор" готовят серию провокаций и атак против канонической Украинской Церкви. Радикалы планируют устроить беспорядки у кафедральных соборов в Сумской, Тернопольской, Львовской, Ровенской и Винницкой областях страны.
О своих намерениях члены "Правого сектора" в открытую заявляют в Facebook. По мнению радикалов, их акции должны будут способствовать переходу паствы и духовенства Украинской Православной Церкви под покровительство созданной в конце прошлого года в Киеве раскольничьей структуры.
Напомним, что ранее в течение дня Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос главе украинской лжецеркви Епифанию. Так называемый объединительный собор, завершившийся избранием нового лидера раскольников, состоялся 15 декабря прошлого года.
Подпишитесь на нас
119
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
01 января 2019, 20:24
|
05 января 2019, 10:24
|
01 января 2019, 07:24
|
04 января 2019, 10:09
|
02 января 2019, 12:39
|
01 января 2019, 02:52
|
02 января 2019, 19:09