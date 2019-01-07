"Правый сектор" готовится к атаке на Украинскую Церковь

Члены запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор" готовят серию провокаций и атак против канонической Украинской Церкви. Радикалы планируют устроить беспорядки у кафедральных соборов в Сумской, Тернопольской, Львовской, Ровенской и Винницкой областях страны.

О своих намерениях члены "Правого сектора" в открытую заявляют в Facebook. По мнению радикалов, их акции должны будут способствовать переходу паствы и духовенства Украинской Православной Церкви под покровительство созданной в конце прошлого года в Киеве раскольничьей структуры.

"Мы хотим, чтобы каждый православный верующий перешел в "Православную церковь Украины" и возрождал национальную самобытность", - говорится в сообщении "Правого сектора".

Напомним, что ранее в течение дня Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос главе украинской лжецеркви Епифанию. Так называемый объединительный собор, завершившийся избранием нового лидера раскольников, состоялся 15 декабря прошлого года.