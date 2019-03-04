"Правящему режиму нечего скрывать": Медведев заподозрил Киев в "худшем" на выборах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя возможное развитие партнерства с Украиной после 31 марта, заподозрил Киев в "худшем" на выборах, отметив, что сейчас в Незалежной идет "грязная кампания". "Правящему режиму нечего скрывать", - резюмирует глава правительства РФ.

Вопрос дальнейшего сотрудничества между Россией и Украиной после выборов президента Незалежной 31 марта, судя по словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, один из ключевых на сегодняшний день.

В интервью болгарской газете "Труд" глава правительства РФ заявил, что Россия будет "открыта для диалога с новым руководством, если оно будет заинтересовано" в этом. Пока же "Киев ведет себя так, что сложно делать прогнозы", пояснив, что сейчас в адрес Москвы из Киева идет поток обвинений и постоянно организуются провокации против РФ.

"Если бы не Россия, Петру Порошенко не о чем было бы разговаривать", - иронизирует премьер.

Что касается самих будущих выборов на Украине, то здесь он заподозрил Киев в "худшем", а саму избирательную кампанию премьер-министр назвал "грязной", напомнив и о лишенных властями Незалежной права голоса трех миллионах украинцев, работающих в России, и о запрете въезда российским наблюдателям от ОБСЕ, что противоречит нормам международного права.

"На Украине идет грязная кампания по выборам президента, - подчеркнул Дмитрий Медведев. - Как мы это видим, мы в России до сих пор не понимаем, с кем на Украине можно разговаривать".

Он также обратил особое внимание на то, что важно и качество и самих выборов, и победителя "гонки".

"Также важно, если эта победа будет честной, а выборы легитимными, без подделок", - указывает глава правительства РФ, отметив, что "последние события заставляют нас подозревать худшее".

В частности, премьер подчеркнул, что "избирательная кампания руководствуется самыми грубыми нарушениями общепринятых демократических норм".

"Правящему режиму нечего скрывать", - резюмировал Медведев, указав, что это очевидно.

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта этого года. По результатам последних соцопросов лидером среди кандидатов остается шоумен Владимир Зеленский. На второе место после долгого отставания вырвался действующий президент страны Петр Порошенко. На третьем - лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.