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"Правы, ох, как правы": Неудобную правду о Крыме от Поклонской поддержали в соцсетях
12 мая 2019, 10:54 • 302 • Политика
Депутат Государственной думы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила о реальных проблемах Крыма, а также рассказала о будущем включении Донбасса в состав России. "Правы, ох, как правы", - пишут пользователи в соцсетях.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Наталья Поклонская возмутилась шумихой вокруг акции "Бессмертный полк" и молчанием о реальных проблемах Крыма и России. Таким образом, она рассказала неудобную для руководства правду. Свое сообщение Поклонская опубликовала в соцсети.
"Почему бы не поговорить о реальных проблемах: как живут люди, как работают чиновники, учреждения социального обеспечения, правоохранители, суды, прокуроры?" – рассуждает она.
В качестве примера Поклонская привела Керчь, где второй год не могут решить проблему с разливом канализационных отходов.
"Но госпредприятие, ответственное за водоотведение и получающее за это от населения деньги, все еще на хорошем счету у руководства Крыма", - говорит Поклонская.
В соцсетях с ней согласились. Подписчики указали на то, что Поклонская очень правильно подняла тему.
"Правы, Наталья Владимировна, ох, как правы", - пишут одни.
"Выражаем поддержку смыслам, озвученным Натальей Поклонской в публикуемом выше заявлении", - отмечают другие.
Ранее также сообщалось о том, что на торжественных мероприятиях в ДНР по случаю пятилетия республики Наталья Поклонская заявила, что Донбасс станет процветающим полноценным субъектом Российской Федерации.
Сама экс-прокурор Крыма родилась в Луганской области. И, по ее словам, за последние несколько лет независимая республика перенесла много испытаний. Но это лишь говорит о том, что у ДНР большое будущее.
"Чтобы Донбасс стал процветающим полноценным субъектом Российской Федерации, уже предприняты определенные шаги", - заявила она.
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