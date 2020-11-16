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"Правовое государство терпит провал": Немцы шокированы мирным саммитом чеченцев
16 ноября 2020, 18:45 • 413 • В мире
Немцы оказались шокированными, что чеченцы вполне могут устроить мирный саммит, пить яблочную газировку и спокойно сидеть на диванах. "Правовое государство терпит провал", - комментируют политики Германии.
Таблоид Bild опубликовал фотографию, которая показалась странной, и описал её. Журналисты рассказывают, что на двух кожаных диванах сидят дружелюбно выглядящие мужчины с блестящими часами. На столике между ними безалкогольные напитки и пластиковые стаканчики. Выглядит так, как будто ребята собрались посмотреть спортивную трансляцию.
"На самом деле [встреча] представляет собой жёсткие переговоры о войне и мире на улицах Берлина", - делятся догадками представители немецкого издания.
Они отмечают, что на снимке члены преступного арабского клана Реммо и якобы чеченцы, которых в клане считают врагами. Журналисты ссылаются на данные полиции, которая убеждена, что идёт борьба за сферы влияния, а фото - инсценировка.
Bild называет событие на снимке "мирным саммитом". Берлинский сегмент партии "Христианско-демократический союз Германии" шокирован.
"Когда семеро мужчин с блестящими часами, сидящие с широко расставленными ногами и пьющие колу и яблочную газировку, решают, будет в Берлине мир или нет, правовое государство терпит провал", - считает замглавы отделения ХДС в Берлине Фалько Лике.
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