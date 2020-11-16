"Правовое государство терпит провал": Немцы шокированы мирным саммитом чеченцев

Таблоид Bild опубликовал фотографию, которая показалась странной, и описал её. Журналисты рассказывают, что на двух кожаных диванах сидят дружелюбно выглядящие мужчины с блестящими часами. На столике между ними безалкогольные напитки и пластиковые стаканчики. Выглядит так, как будто ребята собрались посмотреть спортивную трансляцию.

"На самом деле [встреча] представляет собой жёсткие переговоры о войне и мире на улицах Берлина", - делятся догадками представители немецкого издания.

Они отмечают, что на снимке члены преступного арабского клана Реммо и якобы чеченцы, которых в клане считают врагами. Журналисты ссылаются на данные полиции, которая убеждена, что идёт борьба за сферы влияния, а фото - инсценировка.

Bild называет событие на снимке "мирным саммитом". Берлинский сегмент партии "Христианско-демократический союз Германии" шокирован.

"Когда семеро мужчин с блестящими часами, сидящие с широко расставленными ногами и пьющие колу и яблочную газировку, решают, будет в Берлине мир или нет, правовое государство терпит провал", - считает замглавы отделения ХДС в Берлине Фалько Лике.