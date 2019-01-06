"Православные хотят проводить свои праздники достойно": Мэр Таллина предложил сделать Рождество выходным днем

Православное Рождество должно стать выходным днем в Эстонии. С таким предложением выступил мэр Таллина Таави Аас. "Седьмого января - или первый день Рождества по православному календарю - должен стать выходным днем и государственным праздником, потому что и православные хотят проводить свои праздники достойно", - заявил он.

Заявление Ааса прозвучало как часть поздравления политика по случаю сочельника. Православные верующие, согласно юлианскому календарю, напомним, празднуют этот день 6 января.

Аас отметил, что наряду с лютеранством Православие представляет собой важную часть традиции Эстонии ее народа. Многие важные политические и общественные деятели страны были православными верующими, подчеркнул он.

Более того, и сейчас православные являются одной из основных конфессий на территории прибалтийской республики. Даже если ориентироваться на чисто экономическую логику, подчеркнул Таави Аас, еще один выходной день мог бы быть полезен для Эстонии. Все же праздничные дни сопутствуют росту потребления и таким образом оказывают общий положительный эффект на состояние национальной экономики.

"Седьмого января - или первый день Рождества по православному календарю - должен стать выходным днем и государственным праздником, потому что и православные хотят проводить свои праздники достойно. Православные составляют самую большую группу верующих в Эстонии, в том числе и в Таллине, и мы должны уважать их желание быть в этот день со своей семьей", - заявил мэр эстонской столицы.

Обо всем этом сообщает РИА Новости.