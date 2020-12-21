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"Право обижать и оскорблять": В Великобритании свобода слова победила толерантность
21 декабря 2020, 09:15 • 100 • В мире
В Верховном суде Великобритании случился прецедент: свобода слова победила толерантность. Судьи подтвердили "право обижать и оскорблять".
На одном из популярных интернет-форумов произошла словесная перепалка. Оскорблённой себя почувствовала женщина-трансгендер Стефани Хайден. Администраторы сайта предоставили следователям данные о том, кто писал ей обидные сообщения.
Британку Кейт Сторроу арестовали за то, что она позволила себе написать интернет-оппоненту, что та "мужик" и "свинья в парике". Условный срок длительностью два года и штраф в 1000 фунтов (почти 100 тысяч рублей) - такое наказание назначил суд.
Была подана апелляция в высшую судебную инстанцию. Двое судей оправдали Кейт. Подобное решение - первое в истории Великобритании.
"Свобода слова включает в себя право обижать других людей и оскорблять их чувства", - говорится в решении судьи об интернет-конфликте.
Представители системы правосудия считают, что запрет обидных высказываний и разрешение лишь мягких нарушают сам фундаментальный принцип свободы, пишет Daily Mail.
Британские СМИ отмечают, что прецедент может повлиять на судебные дела, где рассматриваются вопросы толерантности.
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