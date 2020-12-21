Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крысы испугались? Украинская власть спешно уничтожает всю документацию по Донбас...
Русский Харьков достойно ответил украинизаторам
Больше 200 детей сгорели заживо: Разведчик разоблачил "горбачёвское враньё&...
"Тысячи смертей за неделю": Русская, уехавшая в Германию, показала нас...
Главная / В мире

"Право обижать и оскорблять": В Великобритании свобода слова победила толерантность

21 декабря 2020, 09:15  •  100 • В мире
В Верховном суде Великобритании случился прецедент: свобода слова победила толерантность. Судьи подтвердили "право обижать и оскорблять".
На одном из популярных интернет-форумов произошла словесная перепалка. Оскорблённой себя почувствовала женщина-трансгендер Стефани Хайден. Администраторы сайта предоставили следователям данные о том, кто писал ей обидные сообщения.
Британку Кейт Сторроу арестовали за то, что она позволила себе написать интернет-оппоненту, что та "мужик" и "свинья в парике". Условный срок длительностью два года и штраф в 1000 фунтов (почти 100 тысяч рублей) - такое наказание назначил суд.
Была подана апелляция в высшую судебную инстанцию. Двое судей оправдали Кейт. Подобное решение - первое в истории Великобритании.
"Свобода слова включает в себя право обижать других людей и оскорблять их чувства", - говорится в решении судьи об интернет-конфликте.
Представители системы правосудия считают, что запрет обидных высказываний и разрешение лишь мягких нарушают сам фундаментальный принцип свободы, пишет Daily Mail.
Британские СМИ отмечают, что прецедент может повлиять на судебные дела, где рассматриваются вопросы толерантности.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



100
Источник
Похожие новости
20 декабря 2020, 17:40
"Я хотел её поймать, но солдаты начали стрелять": Курица чуть не развязала вооружённый конфликт
20 декабря 2020, 10:20
Повода для паники нет, но: Жители ЮАР столкнулись со сверхопасным COVID-19
20 декабря 2020, 17:40
В Европе открывают сезон охоты на американских цифровых гигантов
20 декабря 2020, 14:00
Остановит ли детскую гендерную медицину Высокий суд Лондона
20 декабря 2020, 14:00
Гражданин России может сесть на десятки лет: США выдвинули обвинение в экспорте технологий в РФ
21 декабря 2020, 01:50
«Географический фатализм»: почему в Польше заявили о стремлении Москвы включить Варшаву «в сферу своего влияния»
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 декабря 2020, 05:35
"Горькая правда" о Крыме: Личный разговор в кремлёвских коридорах услышали ...
21 декабря 2020, 05:35
Никита Михалков вскрыл технологию лжи: "Я не хочу, чтобы людей обманывали за мой...
21 декабря 2020, 01:50
«Географический фатализм»: почему в Польше заявили о стремлении Москвы включить Варша...
21 декабря 2020, 03:45
Смотри в камеру: кабмин поддержал уголовное наказание за перекрытие дорог
21 декабря 2020, 03:45
Пушков выразил обеспокоенность из-за нового штамма коронавируса у британцев
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 декабря 2020, 01:30
"Путина и Россию нужно оскорблять минимум каждые пять минут": Кедми дал урок этикета по-американски
19 декабря 2020, 21:30
Крысы испугались? Украинская власть спешно уничтожает всю документацию по Донбассу
20 декабря 2020, 04:50
Больше 200 детей сгорели заживо: Разведчик разоблачил "горбачёвское враньё" о ЦРУ
17 декабря 2020, 06:15
F-16 начали охоту на "российские" МиГ-29 в Ливии? Всех свели с ума спутниковые снимки
15 декабря 2020, 04:45
Пророк с форума: Бунты в США предсказал Джон Тайтор, теперь Штаты в ожидании "молниеносного удара"
14 декабря 2020, 14:05
Боевики ВСУ расстреляли своих же, выслеживая диверсантов: Битые снайперы едва выжили
14 декабря 2020, 10:25
Украина может вернуться к границам 17 века
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.