"Право обижать и оскорблять": В Великобритании свобода слова победила толерантность

На одном из популярных интернет-форумов произошла словесная перепалка. Оскорблённой себя почувствовала женщина-трансгендер Стефани Хайден. Администраторы сайта предоставили следователям данные о том, кто писал ей обидные сообщения.

Британку Кейт Сторроу арестовали за то, что она позволила себе написать интернет-оппоненту, что та "мужик" и "свинья в парике". Условный срок длительностью два года и штраф в 1000 фунтов (почти 100 тысяч рублей) - такое наказание назначил суд.

Была подана апелляция в высшую судебную инстанцию. Двое судей оправдали Кейт. Подобное решение - первое в истории Великобритании.

"Свобода слова включает в себя право обижать других людей и оскорблять их чувства", - говорится в решении судьи об интернет-конфликте.

Представители системы правосудия считают, что запрет обидных высказываний и разрешение лишь мягких нарушают сам фундаментальный принцип свободы, пишет Daily Mail.

Британские СМИ отмечают, что прецедент может повлиять на судебные дела, где рассматриваются вопросы толерантности.