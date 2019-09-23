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"Правитель слабый, все потерял..." Лишь Раиса спасла Михаила Горбачева от новой порции жесткой критики

23 сентября 2019, 09:24  •  167 • Политика
В день 20-летней годовщины со дня смерти супруги Михаила Горбачева Раисы многие вспоминали историю любви политика. И лишь эта страница в биографии спасла Горбачева от новой порции жесткой критики.
20-летие со дня смерти супруги Михаила Горбачева Раисы вспоминали в конце прошлой недели и семья первого и последнего президента СССР, и коллеги, и представители журналистского, писательского сообщества. Большинство сошлись во мнении, что Михаил Горбачев продолжает оставаться неоднозначной фигурой, с чьим именем все же связывают развал страны. Однако к Раисе Горбачевой отношение иное.
"Можно по-разному относиться к фигуре Михаила Горбачева, но то, как он сумел сквозь годы сохранить любовь к своей покойной теперь уже супруге Раисе, вызывает во мне трепетное восхищение, - отметил писатель Сергей Минаев. - Это история для романа. Или роман для истории".
Включился к дискуссию и тележурналист Владимир Соловьев. Отвечая на реплику телеграм-канала GogoKremlin и журналиста Илиаса Меркури о странной сентиментальности, связанной с человеком, который "угробил целую страну", в результате чего "мучениям подверглись миллионы советских людей.
"...а тут вспоминают, как он любит свою Раису. Когда ненавидишь собственное государство и народ, можно, наверное, ограничиться показной любовью к покойной супруге. Это их личное дело. И вот только не надо это выдавать за нечто особенное и прекрасное. На фоне развала СССР и трагедии советского народа - это обыкновенное издевательство, не более", - написал Меркури.
Соловьев с этим посылом согласился, но добавил:
"Бесспорно. И уж точно я не собираюсь его оправдывать. Но и не отметить красивую историю любви не могу. В истории так бывало довольно часто. Правитель слабый, все потерял, а жену любил..."
Фото: Telegram/Владимир Соловьев.

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