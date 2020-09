"Правило номер один…": Канье Уэст "надавил" на фанатов с помощью Путина в кимоно

Журналистка Тина Канделаки обратила внимание на неожиданный пост американского рэпера Канье Уэста на его странице в Twitter.

Артист разместил в соцсети фото с изображением президента РФ Владимира Путина. На снимке российский лидер изображён в кимоно, он выполняет поражающий удар в отношении спарринг-партнёра в ходе занятия дзюдо.

Противник главы государства всего в нескольких секундах от того, чтобы оказаться на татами. Фотография дополнена подписью: "Правило номер один - слушай Ye [псевдоним рэпера]".

Российская журналистка на своём канале в Telegram "Тина Канделаки" объяснила столь необычный пост американского артиста.

Ok this my final tweet of the day ... unless I feel like tweeting again pic.twitter.com/CuIRmEZiiq