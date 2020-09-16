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"Правило номер один…": Канье Уэст "надавил" на фанатов с помощью Путина в кимоно

16 сентября 2020, 14:00  •  100 • Политика
Американский рэпер Канье Уэст выложил в Twitter фото Владимира Путина. На нём президент РФ изображён в кимоно на татами, он наносит поражающий удар спарринг-партнёру. Неожиданный пост артиста объяснила Тина Канделаки.
Журналистка Тина Канделаки обратила внимание на неожиданный пост американского рэпера Канье Уэста на его странице в Twitter.
Артист разместил в соцсети фото с изображением президента РФ Владимира Путина. На снимке российский лидер изображён в кимоно, он выполняет поражающий удар в отношении спарринг-партнёра в ходе занятия дзюдо.
Противник главы государства всего в нескольких секундах от того, чтобы оказаться на татами. Фотография дополнена подписью: "Правило номер один - слушай Ye [псевдоним рэпера]".
Это мой последний твит на сегодня… Если я снова не захочу твитнуть, - добавил он.
Российская журналистка на своём канале в Telegram "Тина Канделаки" объяснила столь необычный пост американского артиста.
Когда думаешь о силе и справедливости, даже Канье Уэсту на ум невольно приходит Владимир Путин, - заметила она.
Ok this my final tweet of the day ... unless I feel like tweeting again pic.twitter.com/CuIRmEZiiq
— ye (@kanyewest) September 16, 2020

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