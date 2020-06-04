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"Правильный" совет Трампу из украинского МВД вызвал только ор: "ААААААААА!!!"
04 июня 2020, 11:55 • 231 • В мире
Замминистра украинского МВД Антон Геращенко посетовал из-за протестов в США. Журналистка Юлия Витязева высмеяла советы из Киева, признавшись, что это вызывает только ор. "АААААА!!!" - буквально написала она.
В Сети сыронизировали над украинским чиновником Антоном Геращенко, который дал свою оценку происходящему в Штатах. Он на странице в Facebook привёл перечень полицейских, пострадавших в ходе протестов в США.
Резюмируя сказанное, Геращенко пафосно призвал американские власти остановить поток насилия и указал, что на Украине сумели избежать подобного. "Мы в Украине научились действовать по-другому. Мы не покрываем полицейских, явно совершивших преступление, и немедленно передаём их в руки следствия и правосудия", - заметил он.
Журналистка Юлия Витязева не сдержалась от нравоучительного тона Геращенко. По её мнению, подобные советы вызывают одну реакцию - ор.
"Ааааааа!!! Нет, не так! ААААААААААА!!!!!! Это просто праздник какой-то! Надеюсь, Трамп подписан на Антонину и уже законспектировал все ценные советы!" - съязвила она, сопроводив свой комментарий выразительными эмодзи.
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