"Правильный" совет Трампу из украинского МВД вызвал только ор: "ААААААААА!!!"

В Сети сыронизировали над украинским чиновником Антоном Геращенко, который дал свою оценку происходящему в Штатах. Он на странице в Facebook привёл перечень полицейских, пострадавших в ходе протестов в США.

Резюмируя сказанное, Геращенко пафосно призвал американские власти остановить поток насилия и указал, что на Украине сумели избежать подобного. "Мы в Украине научились действовать по-другому. Мы не покрываем полицейских, явно совершивших преступление, и немедленно передаём их в руки следствия и правосудия", - заметил он.

Ааааааа!!!

Нет, не так!

ААААААААААА!!!!!!



Это просто праздник какой-то! Надеюсь, Трамп подписан на Антонину и уже законспектировал ценные советы!‍️ pic.twitter.com/awfRYeuvXV — Юлия Витязева (@Vityzeva) June 3, 2020

Журналистка Юлия Витязева не сдержалась от нравоучительного тона Геращенко. По её мнению, подобные советы вызывают одну реакцию - ор.

"Ааааааа!!! Нет, не так! ААААААААААА!!!!!! Это просто праздник какой-то! Надеюсь, Трамп подписан на Антонину и уже законспектировал все ценные советы!" - съязвила она, сопроводив свой комментарий выразительными эмодзи.