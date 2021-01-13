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"Правильное решение": Сосновский назвал реальную причину возвращения Навального

13 января 2021, 17:20  •  190 • Политика
Политолог Александр Сосновский назвал реальную причину возвращения блогера Алексея Навального в Россию. "Навальный возвращается, и это правильное решение", - отметил он.
В своём Telegram-канале Александр Сосновский оценил заявление Навального о том, что тот возвращается в Россию.
"Немецкие миграционные службы, судя по всему, не дали ему продления вида на жительство. Его обращение в другие страны, видимо, тоже не принесло никакого успеха", - отметил политолог.
Он также подчеркнул, что ему "приятно", что Навальный "смотрит стримы "Соловьёв LIVE", "Стена Сосновского" и "Лабиринт Карнаухова" и принимает правильно те советы, которые ему дают.
"17-го числа его ждут в Москве, а дальше будем посмотреть", - подытожил Сосновский.
Скандальный блогер Алексей Навальный сегодня назвал дату своего возвращения в Россию. Он отметил, что вопрос "возвращаться или нет" перед ним не стоял. "Я не уезжал", - заявил он.
В своём Twitter-аккаунте оппозиционер сообщил о том, что 17 января прибудет в Россию.

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