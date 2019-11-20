"Правильная, демократическая и европейская позиция": Премьер Чехии заслужил похвалы от Зеленского за слова о Крыме и Донбассе

После переговоров с украинским президентом премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что "официальная Прага поддерживает украинский суверенитет", при этом "осуждает действия России".

Выступая на брифинге Бабиш сказал, что "однозначно" осуждает "незаконную аннексию Крыма", при этом не видит иного способа урегулирования конфликта.

Эти слова настолько обрадовали украинского гаранта, что он в ответном слове похвалил главу правительства Чехии за "правильную, демократическую и европейскую позицию".