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"Правила игры не готовы": Почему Минфин запретил гражданам России обналичивать замороженные пенсии

15 декабря 2019, 12:24  •  78 • Политика
Минфин России закроет возможность обналичивать замороженные пенсии. "Раз не готовы правила игры, то решение о заморозке было принято ещё на год, чтобы в течение 2020 года подготовить модель и к 2021 году начать реализовывать", - объясняет экономический эксперт Никита Масленников.
Минфин уберёт из новой пенсионной системы возможность обналичить замороженные пенсионные накопления, рассказал замглавы Минфина Алексей Моисеев. Почему произошла такая ситуация, попытались объяснить экс-сотрудник Минфина и директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев и экономист и политолог Никита Масленников.
Речь идёт об одном из пунктов реформы, который предусматривает возможность внести замороженные пенсионные накопления в качестве взноса в негосударственный фонд, а затем забрать эти деньги в шестимесячный "период охлаждения". В Минфине, по словам Моисеева, опасаются, что многие граждане так и поступят, поэтому данный пункт будет скорректирован.
"Идеология такая: шесть месяцев действует период охлаждения, и если человек написал заявление о переводе средств ОПС, то они переводятся на его счёт в ГПП только по истечении этого периода", - цитирует его слова РБК.
По мнению Олега Буклемишева, такая ситуация возникла из-за того, что Минфин разрушил прежнюю накопительную систему, а новую создать не может. В этой связи ведомство использует заморозку, чтобы отложить вопрос на несколько лет.
С ним согласен экономист и политолог Никита Масленников. Он также считает, что проблема заключается не в обналичивании замороженных средств, а в том, что не разработана новая модель пенсионной системы.
"Раз не готовы правила игры, то решение о заморозке было принято ещё на год, чтобы в течение 2020 года подготовить модель и к 2021 году начать реализовывать", - цитирует слова эксперта URA.RU.

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