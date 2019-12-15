"Правила игры не готовы": Почему Минфин запретил гражданам России обналичивать замороженные пенсии

Минфин уберёт из новой пенсионной системы возможность обналичить замороженные пенсионные накопления, рассказал замглавы Минфина Алексей Моисеев. Почему произошла такая ситуация, попытались объяснить экс-сотрудник Минфина и директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев и экономист и политолог Никита Масленников.

Речь идёт об одном из пунктов реформы, который предусматривает возможность внести замороженные пенсионные накопления в качестве взноса в негосударственный фонд, а затем забрать эти деньги в шестимесячный "период охлаждения". В Минфине, по словам Моисеева, опасаются, что многие граждане так и поступят, поэтому данный пункт будет скорректирован.

"Идеология такая: шесть месяцев действует период охлаждения, и если человек написал заявление о переводе средств ОПС, то они переводятся на его счёт в ГПП только по истечении этого периода", - цитирует его слова РБК.

По мнению Олега Буклемишева, такая ситуация возникла из-за того, что Минфин разрушил прежнюю накопительную систему, а новую создать не может. В этой связи ведомство использует заморозку, чтобы отложить вопрос на несколько лет.

С ним согласен экономист и политолог Никита Масленников. Он также считает, что проблема заключается не в обналичивании замороженных средств, а в том, что не разработана новая модель пенсионной системы.