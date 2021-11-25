"Праведный гнев людей": Политолог назвал сроки восстания на Украине

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива спрогнозировал бунт простых граждан Украины. Политолог, лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот назвал сроки этого восстания. "Праведный гнев людей", - отметил он.

В своём Telegram-канале Кива поделился прогнозом: против нынешней власти в целом и президента Владимира Зеленского народ восстанет в конце января. К тому времени люди отгуляют все праздники, съедят всё, что было припасено, замёрзнут.

Депутат Рады также коснулся и громких заявлений официального Киева о том, что Россия якобы собирается "вторгнуться" на территорию Украины. По мнению Кивы, Москва выжидает и наблюдает, а обострение отношений с ней выгодно в первую очередь самому украинскому лидеру. Владимир Зеленский на этой почве сможет укрепить свои позиции.

Юрий Кот несколько скорректировал этот прогноз. Он считает, что бунт украинцы начнут ещё до Нового года.

"Будет как праведный гнев людей, так и гнев разномастных бандеровцев, которые будут рвать не ради справедливости, а ради того, чтобы дорваться до власти", - произнёс политолог в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что Россия не планирует нападения и не намерена его совершать. Любые изменения на Украине произойдут благодаря самим украинцам.