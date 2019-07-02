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"Правду говорить легко и приятно… по Фрейду": Вакарчуку объяснили, как он договорился до российского Крыма
02 июля 2019, 05:54 • 94 • Политика
Солисту группы "Океан Эльзы" Станиславу Вакарчуку объяснили, как он, занимая антироссийскую позицию, договорился до того, что назвал Крым российским. "Правду говорить легко и приятно", "Оговорка по Фрейду", - подавшемуся в политику артисту рассказали, что его язык выдал то, что было на уме.
Напомним, нашумевшее признание Вакарчука прозвучало во время его предвыборного тура, в котором он участвует как лидер политической партии "Голос". Выступая в Харькове, он говорил про "революцию гидности", последнем Майдане и прочих негативных событиях, от которых Украина напрасно ждала изменений.
"Россия уже захватила и аннексировала российский Крым", - неожиданно заявил в микрофон Вакарчук. После этого украинцы подняли бурю в соцсетях – дескать, как же так, так чей же Крым, по версии музыканта? Ведь нельзя захватить то, что уже принадлежит тебе.
"Оговорка по Фрейду в кристальном варианте", - написал в своем твиттере журналист Дмитрий Смирнов, сопроводив пост отрывком из выступления Вакарчука.
"Правду говорить легко и приятно", - поддержал его цитатой писателя Михаила Булгакова комментатор под ником @UlkaLet.
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