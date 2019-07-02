"Правду говорить легко и приятно… по Фрейду": Вакарчуку объяснили, как он договорился до российского Крыма

Напомним, нашумевшее признание Вакарчука прозвучало во время его предвыборного тура, в котором он участвует как лидер политической партии "Голос". Выступая в Харькове, он говорил про "революцию гидности", последнем Майдане и прочих негативных событиях, от которых Украина напрасно ждала изменений.

"Россия уже захватила и аннексировала российский Крым", - неожиданно заявил в микрофон Вакарчук. После этого украинцы подняли бурю в соцсетях – дескать, как же так, так чей же Крым, по версии музыканта? Ведь нельзя захватить то, что уже принадлежит тебе.

"Оговорка по Фрейду в кристальном варианте", - написал в своем твиттере журналист Дмитрий Смирнов, сопроводив пост отрывком из выступления Вакарчука.

"Правду говорить легко и приятно", - поддержал его цитатой писателя Михаила Булгакова комментатор под ником @UlkaLet.