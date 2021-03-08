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"Правда побеждает": Русский пророк возвращается. "Всем злорадствовавшим" передали привет
08 марта 2021, 19:10 • 115 • Политика
Русский пророк возвращается. "Всем злорадствовавшим" передали привет. Речь о Никите Михалкове, передачу которого - "Бесогон ТВ" - вновь будут транслировать на федеральном телевидении. На эту новость отреагировали сенатор Алексей Пушков и журналист Анна Шафран: "Правда побеждает".
Сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале высказался о возвращении программы режиссёра Никиты Михалкова "Бесогон ТВ" на российское телевидение.
Он подчеркнул, что приветствует данное решение руководства телеканала "Россия 24", поскольку данная передача играет важную роль в нынешней общественно-политической жизни.
Ранее на эту новость в своём Telegram-канале также отреагировала журналист Анна Шафран. Она назвала возвращение авторской программы режиссёра на федеральное телевидение "победой здравого смысла": "Ещё один знак того, что правда в конце концов побеждает".
Шафран также передала привет "всем злорадствовавшим" и обратила внимание, что фактически всё, о чём говорил Михалков в своих выпусках, полностью соответствует объективной реальности, как доказала жизнь: "Он был фактически пророком в своём Отечестве".
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