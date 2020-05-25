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"Правда ли, что?": Соловьёв избавил себя от "плохой игры в следователя", послав Гордона

25 мая 2020, 19:55  •  116 • Политика
Журналист Валентин Богданов на примере разоблачил "плохого следователя" Дмитрия Гордона, все вопросы в интервью которого начинаются со слов "правда ли, что...". Он привёл в качестве примера разговор украинского журналиста с актёром Сергеем Маковецким.
Журналист Валентин Богданов поделился в Telegram видеофрагментом интервью Сергея Маковецкого, которое брал еще в 2008 году Дмитрий Гордон.
Напомним, недавно последний заявил, что был бы рад пригласить на разговор Владимира Соловьёва. Телеведущий, однако, ответил решительным отказом, прямо заявив, что презирает своего украинского коллегу.
Богданов рассказал о том, по какому принципу Гордон обычно берёт интервью. Так, почти все вопросы у него начинаются со слов "правда ли, что...", что может звучать довольно оскорбительно для гостя.
"Плохо играть следователя - это у него, кстати, давнее. Напоминает составление какого-то бесконечного протокола, где отвечающий должен или подтверждать, или опровергать все нелепые слухи о себе, которые успели скопипастить редакторы Гордона... Шаг вправо, шаг влево равно побегу", - написал Богданов.
В качестве примера он как раз привёл интервью с актёром Сергеем Маковецким, который прочувствовал "всю дикость происходящего". Журналист заметил, что артист просто прервал беседу и больше никогда не возвращался к Гордону.

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