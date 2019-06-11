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"Правда глаза колет": Военкор Коц жёстко ответил на попадание в список "пособников Путина"

11 июня 2019, 15:54  •  92 • Политика
Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц прокомментировал в интервью Царьграду своё попадание в список "пособников Путина" по версии участников "Форума свободной России". Он полагает, что в него он попал из-за своей профессиональной деятельности. "Правда глаза колет", - жёстко ответил журналист оппозиционерам.
Напомним, ранее участники "Форума свободной России" пополнили свой санкционный список "пособников Путина". В их числе оказался теперь и военный обозреватель газеты "Комсомольская правда".
В интервью Царьграду он отметил, что оказался в "списке Путина" явно из-за своей профессиональной деятельности. И не видит "ничего зазорного, чтобы попасть в этот список".
"Наверное, признание моей работы, которой я занимаюсь уже более 20 лет, - предположил журналист. - Очевидно, если она вызывает какие-то эмоции у людей, в том числе негативные, то, наверное, не зря я все это время работал".
Военкор также отметил, что "судя по фамилиям, которые находятся рядом, это, конечно, предельно почетно".
"Насколько я знаю, там в этом списке есть известные журналисты, которые выступают с прогосударственных позиций, которые выступают с патриотическими идеями, с идеями любви и служения своей стране", - пояснил свою мысль Александр Коц.
Рассуждая о том, в чём именно заключается его работа, как "пособника Путина" и "пропагандиста", Коц очень жёстко ответил либералам на своё попадание в их чёрный список.
"Рассказываю правду. Рассказываю правду о войне в Донбассе, рассказываю правду о преступлениях украинской армии против мирного населения. Рассказываю о тяжелых судьбах беженцев, которые приезжают в Россию и попадают, кстати, в жернова российской бюрократии, - перечисляет военкор. - Правда глаза колет. Видимо, в этом вся суть".

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