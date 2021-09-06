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"Правда глаза колет": Лавров заявил, что Украина "оскорбляет" Берлин и Париж
06 сентября 2021, 15:00 • 232 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что предложения Украины включить в переговоры в "нормандском формате" англосаксов и Польшу оскорбляют Германию и Францию.
Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил своё мнение относительно предложения о саммите Путин - Зеленский. Он сказал, что России не нужна "встреча ради встречи".
"Берлин и Париж ранее попустительствовали русофобскому перевороту в феврале 14-го года, и снова опускают руки, стыдливо отводят глаза и только говорят: "Ну давайте всё-таки проведём саммит "нормандской четвёрки", потому что Зеленскому этого очень хочется", - заявил Лавров.
Он также считает, что предложение Украины о том, чтобы взять в посредники на переговорах США Польшу и Британию является оскорблением для Германии и Франции.
"Встреча ради встречи нам не нужна. Нам нужна встреча, которая как минимум подтвердит выполнение последнего саммита в "нормандском формате", - сказал глава МИД.
Он в очередной раз подчеркнул, что Украина отказывается выполнять свои обязанности по последнему саммиту.
Лавров также отметил, что Парижу и Берлину "правда колет глаза".
"Немножко эмоционально я на эту тему рассуждаю, потому что правда нашим западным партнёрам глаза точно колет", - заключил он.
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