"Позвоните в Кремль": Forbes призвал США к пересмотру санкций против России

Колумнист журнала Forbes Кеннет Рапоза считает, что США стоит тихо просить Россию спасти Америку и призывает Вашингтон пересмотреть санкции против Москвы, чтобы защитить энергопоставки союзников Соединённых Штатов. "Позвоните в Кремль", - советует эксперт.

"SOS ОПЕК +: Западный мир неожиданно нуждается в российской энергии из-за санкций" - под таким заголовком вышла в Forbes большая статья колумниста Кеннета Рапозы, посвящённая энергетическому кризису как в Европе, так и в США.

Эксперт весьма критично отнёсся к санкциям против России, на примерах доказав, что рестрикции против Москвы ничего хорошего американцам и европейцам не принесли. Колумнист призывает Вашингтон пересмотреть санкции против России.

"Так что позвоните в Кремль и посмотрите, что могут предложить", - рекомендует также эксперт, подчёркивая, что санкции против ряда крупных энергетических компаний России "усложняют для американских компаний сотрудничество с ними и инвестирование в дальнейшие поставки, поскольку мир продолжает восстанавливаться после пандемии".

Пересмотр рестрикций, по мнению эксперта, позволит американским компаниям снова сотрудничать с Москвой.

"Такой шаг защитит энергопоставки союзников США, и Россия будет более склонна прислушиваться к мнению Вашингтона, - высказался колумнист. - Давайте не обвинять Москву в более высоких затратах на электроэнергию и тихо просить их спасти нас".