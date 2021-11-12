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"Позвоните в Кремль": Forbes призвал США к пересмотру санкций против России
12 ноября 2021, 08:05 • 190 • Политика
Колумнист журнала Forbes Кеннет Рапоза считает, что США стоит тихо просить Россию спасти Америку и призывает Вашингтон пересмотреть санкции против Москвы, чтобы защитить энергопоставки союзников Соединённых Штатов. "Позвоните в Кремль", - советует эксперт.
"SOS ОПЕК +: Западный мир неожиданно нуждается в российской энергии из-за санкций" - под таким заголовком вышла в Forbes большая статья колумниста Кеннета Рапозы, посвящённая энергетическому кризису как в Европе, так и в США.
Эксперт весьма критично отнёсся к санкциям против России, на примерах доказав, что рестрикции против Москвы ничего хорошего американцам и европейцам не принесли. Колумнист призывает Вашингтон пересмотреть санкции против России.
"Так что позвоните в Кремль и посмотрите, что могут предложить", - рекомендует также эксперт, подчёркивая, что санкции против ряда крупных энергетических компаний России "усложняют для американских компаний сотрудничество с ними и инвестирование в дальнейшие поставки, поскольку мир продолжает восстанавливаться после пандемии".
Пересмотр рестрикций, по мнению эксперта, позволит американским компаниям снова сотрудничать с Москвой.
"Такой шаг защитит энергопоставки союзников США, и Россия будет более склонна прислушиваться к мнению Вашингтона, - высказался колумнист. - Давайте не обвинять Москву в более высоких затратах на электроэнергию и тихо просить их спасти нас".
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