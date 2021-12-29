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"Позвольте напомнить": Русские дипломаты одним твитом остановили демарш Госдепа

29 декабря 2021, 09:00  •  81 • Политика
В ответ на гневный твит представителя Госдепа США Неда Прайса, потребовавшего освободить американских преступников из русских тюрем, наши дипломаты ответили коротким коментарием. Его хватило, чтобы охладить пыл американцев и заставить их вспомнить собственные прегрешения.
Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс потребовал как можно скорее освободить из русских тюрем американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида. Первый, напомним, был осуждён на 16 лет за шпионаж, а второй получил девять лет за "применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья": во время задержания после драки с соседями он набросился на полицейского и даже порвал ему мундир.
В своём посте в Twitter Прайс написал, что Уилан должен быть освобождён "немедленно и без всяких условий".
На это заявление отреагировали представители посольства России в США. В комментарии к его твиту они лаконично пояснили, что оба американских гражданина совершили в нашей стране реальные и серьёзные преступления, поэтому понесли наказание по закону.
"Позвольте напомнить, что в отличие от русских, которых в США часто задерживают и осуждают под надуманным предлогом, П.Уилан и Т.Рид были арестованы при совершении тяжких преступлений". - написали дипломаты.
Let us remind to @StateDeptSpox that unlike Russians, who are often detained and convicted by under far-fetched pretext, P.Whelan and T.Reed were arrested while commiting serious crimes.#FreeYaroshenko #FreeBout #FreeSeleznyov pic.twitter.com/CINHwD6ip9
— Russian Embassy in USA (@RusEmbUSA) December 29, 2021
Другие пользователи соцсети напомнили США, что они держат в тюрьме Джулиана Ассанжа за то, что он "показал истинное лицо администрации США, которое заключается в коррупции, корпоративной жадности, нарушении прав человека и разрушении".

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