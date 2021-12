"Позвольте напомнить": Русские дипломаты одним твитом остановили демарш Госдепа

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс потребовал как можно скорее освободить из русских тюрем американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида. Первый, напомним, был осуждён на 16 лет за шпионаж, а второй получил девять лет за "применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья": во время задержания после драки с соседями он набросился на полицейского и даже порвал ему мундир.

В своём посте в Twitter Прайс написал, что Уилан должен быть освобождён "немедленно и без всяких условий".

На это заявление отреагировали представители посольства России в США. В комментарии к его твиту они лаконично пояснили, что оба американских гражданина совершили в нашей стране реальные и серьёзные преступления, поэтому понесли наказание по закону.

"Позвольте напомнить, что в отличие от русских, которых в США часто задерживают и осуждают под надуманным предлогом, П.Уилан и Т.Рид были арестованы при совершении тяжких преступлений". - написали дипломаты.

Let us remind to @StateDeptSpox that unlike Russians, who are often detained and convicted by under far-fetched pretext, P.Whelan and T.Reed were arrested while commiting serious crimes.
#FreeYaroshenko #FreeBout #FreeSeleznyov