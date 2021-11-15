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"Позвольте им уйти, соседи": Польские пограничники просят белорусов "нарушить приказ"

15 ноября 2021, 21:50  •  93 • Политика
Польские пограничники просят белорусов "нарушить приказ" и "отпустить мигрантов домой". На границе заработали агитационные громкоговорители: "Позвольте им уйти, соседи".
Польские пограничники включили запись, на которой женщина на ломаном русском пытается уговорить белорусов "отпустить мигрантов". Она полагает, что Минск распорядился нагнать беженцев к польской границе, и просит сотрудников белорусских силовых структур не исполнять этот приказ. Польская пропаганда активно давит на эмоции, утверждая, что белорусы не смогут смотреть в глаза жёнам и детям, если мигранты начнут гибнуть на границе. Хотя мигранты вынуждены жить в палаточном лагере возле границы по воле Варшавы, а не Минска.
Позвольте им уйти отсюда, соседи. Позвольте им вернуться домой. Вы так страшно поступаете по отношению к невинным людям. Одумайтесь. Белорусы, перестаньте, прошу вас,
- вещает громкоговоритель.
Отметим, что белорусская сторона неоднократно отрицала обвинения в организации нелегальной миграции в Европу. В Минске говорят, что мигранты сами направляются в сторону Польши. Остановить их белорусские органы не могут, поскольку те пересекают страну на законных основаниях, не нарушая миграционного законодательства.
Примечательно, что ранее президент Литвы Гитанас Науседа обвинил ещё и Россию в том, что беженцы осаждают границу Польши. Он утверждает, что мигранты из Ирака едут в Россию, а оттуда - в Белоруссию.

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