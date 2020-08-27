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"Позволит набросить ошейник на элиты": Политтехнолог указал на "политическую находку" Путина

27 августа 2020, 13:40  •  145 • Политика
Расследование по Башкирской содовой компании, как считает политтехнолог Марат Баширов, активирует серию подобных проверок по России. Эксперт полагает, что такая "политическая находка" поднимет рейтинг президента Владимира Путина и "позволит набросить ошейник на региональные элиты".
Накануне, напомним, президент России Владимир Путин устроил жёсткий разнос в связи с разгоревшимся скандалом вокруг Башкирской содовой компании. Глава государства потребовал создать комиссию по расследованию ситуации.
Политтехнолог Марат Баширов, комментируя ситуацию, высказал свою мысль о том, что "расследование по Башкирской содовой компании запускает в России цепь аналогичных проверок сделок с региональными активами начиная с 2000 года".
"Сейчас составляется список всех приватизаций и слияний, которые запускались главами регионов, одобрялись ФАС России и курировались Минэкономики России, - написал он в своём авторском Telegram-канал "Политджойстик". - Фактически это кампания по деприватизации".
Такой шаг эксперт считает "политической находкой" и полагает, что он поднимет рейтинг президента Путина, причём "невероятно быстро". Баширов отмечает, что "это позволит нивелировать риски политических процессов 2021 - 2024". Политтехнолог не исключил, что "эта тема станет одной из главных в ходе выборов в Госдуму-2021".
"Позволит набросить ошейник на региональные элиты, которые расшалились, как в Хабаровске", - резюмировал Баширов.
Напомним, что Башкирская содовая компания пыталась начать разработку горы Куштау, однако на защиту нетронутого уголка природы вышли местные жители. Впоследствии глава Башкортостана пообещал признать гору памятником природы, чтобы не допустить дальнейших поползновений в её сторону.
В свою очередь президент России Владимир Путин обратил внимание, что все доходы Башкирской содовой компании поступают на французские и швейцарские счета. То есть в самом Башкортостане налогов с прибыли организации практически не остаётся. Глава государства рекомендовал организовать проверку по этому поводу.

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