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"Позвал братву на стрелку": Олег Блохин показал вооружённую колонну в Сирии

25 апреля 2020, 16:10  •  42 • В мире
Военный корреспондент Олег Блохин снова порадовал подписчиков интересными видео о буднях российских военных в Сирии. Он показал, как по пустыне лихо проезжает колонна военной техники, шутливо добавив: "Позвал братву на стрелку".
Целая вереница автомобилей, под завязку наполненных грозным оружием, - это зрелище впечатлило не только военкора Блохина, но и его подписчиков. Такое видео он опубликовал вчера в своём Телеграм-канале. Также на бортах авто были замечены солдаты сирийской армии и сирийские флаги.
Также журналист поделился кадрами с зачистки небольшого горного массива в провинции Дейр-эз-Зор. "Давненько я в здешних горах не бывал - соскучился", - добавил военкор.
Кроме того, Олег показал, как сирийцы добывают воду посреди безжизненной высохшей пустыни. Оказывается, вдоль дорог стоят специальные сооружения с водохранилищами, в которых во время сезона дождей скапливается вода. С помощью специальных механизмов путники могут достать воду и напиться.
Напоследок военкор показал местного жителя, проезжающего по дороге на мотоцикле. "Давно уже отметил, что использование мотоциклов в боевых действиях довольно хорошо показало свою эффективность", - пояснил военкор, добавив, что мотоциклы менее уязвимы, чем бронетехника и автомобили. Именно мотоциклисты, по словам Блохина, во время боевых действий доставляли боеприпасы и вывозили раненых.
Ранее военкор Олег Блохин поделился фотографиями древних строений, найденных им в районе Кафер Нуболя. Журналиста восхитили величественные колонны - творение человеческих рук. Им наверняка не одна сотня, а то и тысяча лет, считает военкор, однако местные, или "духи", по выражению Блохина, не могли придумать ничего умнее, как держать здесь скотину.

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