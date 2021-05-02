"Позор!": В Швеции испугались планов США по окружению России

В Швеции испугались планов США по окружению России. Шведские журналисты раскритиковали власти, которые втягивают страну в большую войну: "Позор!"

Шведская газета Proletären осудила власти США и Североатлантический альянс, которые продолжают угрожать России. Авторы материала утверждают, что Америка пытается "взять Россию в кольцо" с помощью своих союзников в Европе. Для этого она постоянно проводит совместные учения и продвигает базы НАТО всё ближе к границам России. Несмотря на постоянные разговоры о мнимой "русской агрессии", истинным агрессором в данной ситуации выступают сами США и НАТО, пишет издание.

Газета также осудила власти Швеции, которые разрешают военным США и НАТО использовать свои территории. Она обратила внимание, что руководство страны рискует безопасностью своих граждан ради американских интересов. Ведь в случае реальной войны именно королевство попадёт под удары русских ракет, а не Штаты.

Позор, что политики послушно превращают Швецию в цель во время предполагаемой войны с Россией, - пишут журналисты.

Накануне шведская газета Barometern сообщила со ссылкой на военных, что в случае войны с Россией страна продержится от силы одну-две недели, а может, и меньше. Издание отметило, что для того, чтобы стать обороноспособной, Швеции потребуется от 5 до 10 лет.