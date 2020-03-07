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"Позор!": Мальчишке-сироте на Украине не смогли простить победу со "Смуглянкой"

07 марта 2020, 10:35  •  178 • В мире
На Украине 12-летнему мальчишке-сироте Максиму Ткачуку не смогли простить победу с советской "Смуглянкой". На песенном конкурсе в Лондоне ребёнок одержал победу, но получил от соотечественников только оскорбления:"оккупант", "позор", писали комментаторы.
Максим поучаствовал в конкурсе Stars of the Albion, посвящённом 75-летию победы во Второй мировой войне, и привёз в родную Волынь первое место сразу в трёх номинациях. Мальчик из села Турийск исполнил советскую "Смуглянку", выступив при этом в костюме, стилизованном под форму Красной армии, а также композицию "Синяя вечность" Муслима Магомаева и Souvenir Демиса Руссоса.
Своё возмущение отсутствием украинских песен и в особенности исполнением советской военной композиции выразили представители националистической партии "Свобода", а также некоторые СМИ.
Например, депутат Волынского облсовета от "Свободы" Александр Пирожик стабильно публиковал у себя в Facebook оскорбительные статьи в адрес Максима, а его подписчики, не стесняясь в выражениях, комментировали выступление ребёнка.
Как пишет "Страна.ua", Максим Ткачук живёт без мамы и папы, его воспитывают бабушка и дедушка.
Сам мальчик философски отнёсся к нападкам.
"Пусть говорят. Мне нравится Украина, мне нравятся люди, но есть и такие, которые считают себя такими уж патриотами, что аж не знаю", - прокомментировал Максим.

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